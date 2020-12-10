Суд потребовал от Facebook продать WhatsApp и Instagram

В отношении компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, а также мессенджер WhatsApp и приложение для обмена фото- и видеоматериалами Instagram, подали два иска о систематическом нарушении антимонопольного законодательства.





По сообщению пресс-службы Федеральной торговой комиссии США, первый иск подал сам регулятор, второй — генеральные прокуроры 46 штатов, округа Колумбия и Гуама. Этому предшествовало продолжительное расследование.

В ФТК считают, что Facebook «незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети», на протяжении многих лет придерживаясь «систематической стратегии», которая предполагает приобретение «перспективных конкурентов». «Такой образ действий наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», — говорится в сообщении.

В иске требуется обязать Facebook впредь проводить сделки подобного типа и масштаба только с одобрения властей.