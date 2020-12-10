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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке
Источник материала: АФН
Прототип космического корабля для полетов на Марс Starship взорвался во время очередных испытаний в Техасе. Глава SpaceX Илон Маск считает, что испытания прошли успешно.
Корабль SN8 стартовал на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Через несколько минут он достиг заданной высоты и начал плавный спуск, затем совершил посадочный маневр. Но при посадке он слишком быстро опустился на асфальтированную площадку, после чего взорвался.
«Низкое давление в топливном бачке во время посадки привело к высокой скорости приземления, что стало причиной жесткой (и захватывающей!) посадки», — говорится в сообщении SpaceX.
При этом глава компании Илон Маск высоко оценил результаты проведенных испытаний.
«Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления, — написал он в Twitter. — Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!»
Почти все испытания прототипов Starship SN8 заканчивались неудачно. В том числе и предыдущее, которое состоялось 14 ноября. Тогда в ходе стратегических огневых тестов, которые предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой. Однако другие системы показали хороший результат, например предохраняющий клапан ракеты.
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Прототип космического корабля для полетов на Марс Starship взорвался во время очередных испытаний в Техасе. Глава SpaceX Илон Маск считает, что испытания прошли успешно.
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