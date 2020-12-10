Евро подешевел на 1,05 копейки на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 10 декабря 2020 года доллар возобновил рост.

Так, доллар подорожал на 0,51 копейки до 2,5533 рубля. Объём торгов на данный момент $2,3млн.

Евро подешевел на 1,05 копейки до 3,0880 рубля, при объеме торгов в 0,3млн. евро.

Российский рубль подешевел на 1,88 копейки до 3,4587 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 85 млн. российских рублей.