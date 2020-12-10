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Мошенники от имени Евроопта обещают новогодние купоны

10.12.2020 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появилась очередная мошенническая схема от имени сети «Евроопт». В интернете предлагают пройти опрос. Якобы его участники могут получить деньги или купон на продукты. Сеть уже заявила, что не имеет с этим ничего общего.




«Евроопт» просит пользователей не переходить по ссылкам, которые присылают такие мошенники. Компания не уточняет, что именно может случиться, если перейти по ссылке. Скорее всего, это риск заразить компьютер или смартфон вредоносным ПО.

Сеть «Евроопт» — основной розничный проект ООО «Евроторг», которое на 100% принадлежит кипрской Eurotorg Holding PLC. Основные пакеты через фирмы на Британских Виргинских островах держат Сергей Литвин и Владимир Василько (48,7 и 49,7% соответственно). Также есть миноритарии, среди которых брат Литвина — Александр.
 
 
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Появилась очередная мошенническая схема от имени сети «Евроопт». В интернете предлагают пройти опрос. Якобы его участники могут получить деньги или купон на...
 
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