Максим Скавыш признан лучшим футболистом Беларуси 2020 года, Гончаренко – лучший тренер

"Прессбол" в результате традиционного опроса тренеров, функционеров и журналистов по итогам футбольного сезона. Определение лучших проводилось ведущим спортивным изданиемв результате традиционного опроса тренеров, функционеров и журналистов по итогам футбольного сезона.





Скавыш по итогам опроса набрал 567 баллов (131 первое место, 69 вторых и 36 третьих). Для 31-летнего нападающего это первое подобное признание. Второе место, как и годом ранее, занял защитник национальной сборной Беларуси и российского "Краснодара" Александр Мартынович— 298 очков (65, 35, 33), третье — нападающий национальной сборной Беларуси и московского "Локомотива" Виталий Лисакович — 240 (36, 48, 36). Всего были упомянуты фамилии 51 футболиста.





В предыдущие годы в самой престижной номинации звания лучшего футболиста Беларуси удостаивались 22 человека: Сергей Гоцманов (1983, 1985, 1987, 1989), Сергей Алейников (1984, 1986, 1988), Александр Метлицкий (1990), Юрий Курбыко (1991), Андрей Зыгмантович (1992, 1994), Сергей Герасимец (1993), Валентин Белькевич (1995), Владимир Маковский (1996), Андрей Лаврик (1997), Александр Хацкевич (1998, 2000), Сергей Гуренко (1999), Геннадий Тумилович (2001), Александр Глеб (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), Максим Ромащенко (2004), Александр Кульчий (2009), Юрий Жевнов (2010), Александр Гутор (2011), Ренан Брессан (2012), Тимофей Калачев (2013, 2016), Сергей Кривец (2014), Игорь Стасевич (2015, 2018, 2019) и Михаил Гордейчук (2017).





Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси в десятый раз в карьере. Лучшим тренером страны специалисты его называют пятый год подряд. За Гончаренко проголосовало 103 человека.













Любопытно, что несмотря на обилие подобных титулов, в 2020 году 43-летний Гончаренко впервые испытал действительно серьезную конкуренцию со стороны коллеги по тренерскому цеху. Ее ему составил Юрий Пунтус, впервые в истории приведший жодинское "Торпедо"-БелАЗ к бронзе национального чемпионата. Свои голоса Пунтусу отдали 93 респондента. Вслед за ними расположились Алексей Бага ("Жальгирис", Вильнюс, Литва) — 36 голосов. Всего были упомянуты фамилии 20 специалистов.





В качестве справки сообщим, что под эгидой БФФ этот опрос проведен уже 23-й раз. Прежде лучшими тренерами становились Валерий Стрельцов (1998), Юрий Пунтус (1999, 2000, 2002, 2003, 2004), Эдуард Малофеев (2001), Юрий Вергейчик (2005), Игорь Криушенко (2006, 2007), Виктор Гончаренко (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 16, 2017, 2018, 2019), Георгий Кондратьев (2011), Леонид Кучук (2013), Александр Ермакович (2015).







