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Украинский БТА Банк купит белорусский предприниматель Николай Воробей

10.12.2020 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому предпринимателю Николаю Воробью купить акции АО "БТА Банк" (Киев), говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.



В сообщении отмечается, что разрешение предусматривает приобретение более 50% акций АО.

Как сообщалось, в конце ноября Национальный банк Украины (НБУ) получил пакет документов от гражданина Беларуси для согласования приобретения доли в БТА Банке (Киев).

Украинский БТА Банк основан в 1992 году. По данным Нацбанка Украины, на начало 2020 года акционером банка являлся казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, которому опосредованно принадлежали 100% уставного капитала банка через казахстанскую компанию "БТА банк".

По данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года БТА банк занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших на Украине банков.

В ноябре Ракишев сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан": "Эта сделка идет еще с начала года. Просто процедуры, получение разрешительных документов на Украине очень долгие. Из-за пандемии все очень долго шло. Но мы получили от Антимонопольного комитета Украины разрешение физлицу, гражданину Беларуси, на покупку 50% + 1 акция украинского БТА банка. Теперь ждем разрешения от Национального банка Украины. Нам обещают дать разрешение до конца года. Пока сделка структурирована частями, но вообще мы хотим все продать", - сказал Ракишев.

Он напомнил, что в стратегии его компании - продать все банки - "дочки" БТА банка. "У нас было три банка: в Беларуси, на Украине и в Киргизии. Когда "БТА банк Казахстан" сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. В прошлом году мы продали "БТА Киргизия". В этом году хотим до конца года закончить сделку по "БТА Украина". И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать "БТА Беларусь". Хотя сейчас у нас на "БТА Беларусь" еще нет покупателя, ведем пока только переговоры", - пояснил Ракишев.

23 ноября Антимонопольный комитет Украины дал разрешение физлицу - гражданину Беларуси на покупку свыше 50% акций украинского БТА Банка.

Казахстанской компанией "БТА банк" владеет Ракишев и Fincraft Group (бывшая Novacom Corporation) - холдинговая компания, единственным владельцем которой является Ракишев.

"БТА банк", некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в с жной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является компанией по управлению активами.

БТА Банк (Киев) станет еще одним активом белорусского бизнесмена Николая Воробья. В начале 2019 года принадлежащий ему "Нефтебитумный завод" приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе "ПрикарпатЗападтранс".

Воробью в Беларуси принадлежит Абсолютбанк (входит в группу малых банков), нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости, доля в крупной логистической компании "Бремино Групп", охотничье хозяйство "Красный Бор".
 
 
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Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому предпринимателю Николаю Воробью купить акции АО "БТА Банк" (Киев), говорится в сообщении на сайте...
 
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