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«Душил, называя плаксой и нытиком». Сестра рэпера Серёги из Гомеля раскрыла, как он всю жизнь бил и унижал её
Источник материала: Партизан
Алёна решила нарушить молчание после стольких лет, чтобы поддержать Полину, бывшую жену артиста, пишет
Пару недель назад бывшая жена рэпера Серёги, настоящее имя которого Сергей Пархоменко, раскрыла то, как муж избивал её на глазах у детей, которых потом, по её словам, похитил. Сестра исполнителя Алёна Перший, которая тоже прославилась в музыкальной сфере как MISHKIMOVES, поддержала версию Полины и рассказала о своём опыте взросления рядом с Серёгой. Такого детства не пожелаешь и злейшему врагу.
Ты ничтожество, ты говно, запомни это, повтори ещё раз, по слогам: «Я говно» — это одно из первых воспоминаний моего детства. Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько ещё унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу.
Классический нарцисс жесток и сделает всё, чтобы наказать свою жертву. То, что делает Сергей Пархоменко, — отвратительно и ужасно. Уверена, мальчишки (дети Полины и Серёги. — Прим. ред.) уже приобрели огромную травму, испытав это всё.
Девушка долгие годы покрывала его склонность к насилию и всё равно выполняла все его просьбы, несмотря на непрекращающиеся издевательства. Теперь Алёна не считает Серёгу своим братом и до сих пор прорабатывает тему своего детства с психотерапевтом, пытаясь справиться с травмой. По словам певицы, её брат — типичный нарцисс, который любит только себя и уничтожает личность другого человека, чтобы тот видел и ценил только его.
Девушка подчеркнула, что рэпер не умеет любить, и посоветовала вернуть детей Полине, пока он не испортил им жизнь окончательно. К этим словам присоединились и толпы фанатов, которые оккупировали инстаграм артиста и под каждым фото требуют отдать сыновей бывшей жене
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«Душил, называя плаксой и нытиком». Сестра рэпера Серёги из Гомеля раскрыла, как он всю жизнь бил и унижал её
Алёна решила нарушить молчание после стольких лет, чтобы поддержать Полину, бывшую жену артиста, пишет Life.ru.
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