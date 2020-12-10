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С 20 декабря Беларусь введет запрет на выезд из страны. Но можно улететь
Источник материала: Myfin
Вносятся дополнения принятые ранее документы, в частности, решено «временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, в пунктах пропуска, указанных в части первой пункта 1 настоящего постановления».
Что в итоге?
На выезд закроют автомобильные, речные и железнодорожные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска. Изменение не касается аэропортов.
Запрет на выезд не касается ряда лиц, в том числе следующих по дипломатическим и служебным паспортам, а также глав и членов официальных делегаций, водителей международных маршрутов, командированных в другую страну, отправляющихся к тяжелобольным родственникам или на похороны близких, выезжающих на работу или учебу и других.
Подробнее читайте в опубликованном документе по ссылке.
Источник: Myfin.by
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