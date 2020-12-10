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С 20 декабря Беларусь введет запрет на выезд из страны. Но можно улететь

10.12.2020 11:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: belavia.by

Вносятся дополнения принятые ранее документы, в частности, решено «временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, в пунктах пропуска, указанных в части первой пункта 1 настоящего постановления».

Что в итоге?

На выезд закроют автомобильные, речные и железнодорожные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска. Изменение не касается аэропортов.

Запрет на выезд не касается ряда лиц, в том числе следующих по дипломатическим и служебным паспортам, а также глав и членов официальных делегаций, водителей международных маршрутов, командированных в другую страну, отправляющихся к тяжелобольным родственникам или на похороны близких, выезжающих на работу или учебу и других.

Подробнее читайте в опубликованном документе по ссылке.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси через 10 дней будет временно приостановлен выезд из страны. Изменения относительно выезда за границу в связи с пандемией опубликованы 10 декабря на...
 
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