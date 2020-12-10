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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разворот! Доллар покинул минимум за полтора месяца утром 10 декабря Курс евро снизился на 0,0048 BYN до 3,0880 BYN/EUR — минимума за 13 дней.

Значение валютной корзины упало до минимума за 9 дней. Напомним, что неделю назад оно находилось на максимуме за 84 дня.По даннымна 10:16:Курс доллара вырос на 0,0051 BYN до 2,5533 BYN/USD.Доллар прервал серию из шести снижений подряд, за время которой он стал дешевле на 0,0423 BYN и оказался на минимуме за 44 дня.Курс евро снизился на 0,0048 BYN до 3,0880 BYN/EUR — минимума за 13 дней.Белорусский рубль укрепляется к евро уже пятый день подряд. Евровалюта за это время подешевела уже на 0,0464 BYN.Курс российского рубля упал на 0,0185 BYN до 3,4590 BYN/100 RUB.Напомним, что по итогам вчерашних торгов сотня российских рублей подорожала до максимума за 93 дня(чуть более трёх месяцев).Торги на валютной бирже в Москве утром в четверг открылись укреплением доллара до 73,86 российских рублей и евро до 89,27 российских рублей.