Почему в США больше не верят СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Следующая администрация США – то есть режим Джо Байдена – должна немедленно вернуть стране свободу СМИ. А поскольку призывают к этому со страниц The Washington Post, то уже понятно, что такое свобода с точки зрения этого рупора демократов.

Но Дональд Трамп нанес этой свободе смертельный удар, поясняет автор – Маргарет Салливен (была редактором братского по идеологии издания, The New York Times, сейчас учит студентов тому самому: что такое свобода). Трамп называл журналистов "врагами народа", их СМИ – поставщиками фейковых новостей. И самое ужасное, говорит Маргарет, что сам по себе ущерб от его слов не уйдет – надо что-то делать. Потому что по всему миру все недемократичные люди теперь тоже бросаются на журналистов.

Мы могли бы многое здесь сказать – из серии очевидного: а когда демократические СМИ блокируют 46-минутную речь президента страны, где он рассказывает, как жульничали демократы на выборах – это свобода? Или о том, как работают поисковые системы и что благодаря им обретает ищущий.

Еще мы могли бы помочь Маргарет обрисовать самое печальное последствие того, что журналисты одной идеологии, одного направления предали свою аудиторию, пытаясь создать какую-то свою картину мира, мы бы сказали: последствие это в том, что другая половина Америки отключилась от фабрики лжи и перешла на свои, альтернативные СМИ, о которых еще четыре года назад мало кто слышал.

Но давайте лучше посмотрим, что наша героиня предлагает по этому поводу делать. Например, Байден должен назначить на новый пост – президентского спецпосланника по свободе СМИ – кого-то из уважаемых журналистов. А мы добавим – такового могут звать Маргарет, фамилия Салливен, ну хорошо, ее подругу или друга. И этот безупречный человек должен будет нести высокие стандарты свободных СМИ не только Америке, а всему миру и насильно – при поддержке Госдепа и прочих столпов сверхдержавной мощи. Еще: президент (да-да, конкретно Байден) должен каждый день выступать перед журналистами и нести им правду.

И больше ничего она предложить не может.

Конечно, тут возникает множество глубоких мыслей. Например, а как узнать, какая правда более правдива и почему – просто потому, что спецпредставитель плюс лично Байден так говорят? И еще: "что есть истина?" И еще: как насчет очень глубокой идеи о том, что реальности (и правды) на самом деле нет, есть то, что каждый человек ощущает и видит, а другой человек ощущает что-то совсем иное. И вот уже то ли философу Чжуанцзы снится, что он бабочка, то ли бабочке снится, что она Чжуанцзы, которому снится, что он бабочка. Короче: в чем правда, брат? Не иначе как в силе.

Хорошо, одна такая Маргарет неудачно выступила. Но есть люди и посильнее, а именно – тройка мыслителей во главе с Френсисом Фукуямой, которая буквально в тот же день в другом издании опубликовалась с мыслями о том, "как спасти демократию от технологии" – то есть как поломать информационную монополию нескольких платформ типа Facebook или Twitter.

И ведь, заметим, беспокоятся насчет "монополии на правду" люди с того же, демократического фланга. Должны были радоваться – соцсети и прочие "нейтральные площадки для дискуссий" помогли госперевороту и продолжают цензурировать эту самую нейтральность именно в пользу правды демократов.

Но Фукуяма с коллегами на полном серьезе тревожатся – не должно быть столь громадных корпораций, у которых такая монополия на "политические коммуникации". Это "уникальная угроза для хорошо функционирующей демократии", эти находящиеся в частном владении гиганты способны, оказывается, подменить собой всю политическую систему. Что делать: применить антимонопольное законодательство и размонтировать каждого гиганта на несколько частей? Но тут есть сложность, она в том, что законодательство это в США плохо работает, что привело к невиданной концентрации собственности во всех сферах, не только информационной, а от этой концентрации многие нынешние проблемы.

Но выход все равно есть, говорит Фукуяма с соавторами. Нужно создать среднее звено – независимые от гигантов системы, которые помогали бы пользователю подстраивать поток информации под свои интересы. То есть эти "посредники" должны делать работу, которая считалась долгом честных и нейтральных СМИ – показывать аудитории весь спектр мнений в обществе и мире, а не фильтровать правду. Однако что помешает публике и с помощью "среднего звена" получать тот же результат, что и сегодня: одним жить в мире левых и правильных идей, а другим погружаться лишь в правые и нехорошие идеи?.. Спор продолжается.

Но все-таки – а что на самом деле беспокоит Фукуяму и не только его? Ведь попытка захвата идеологии привела к нужным для демократов результатам. Ну так и отлично? А вот нет. А вы представьте, говорит этот коллективный Фукуяма, что право собственности на информационные суперкорпорации перейдет к неправильным людям. Вот к этим, которые трамписты. Нет, такой власти вообще ни у кого не должно быть.

В порядке послесловия к этому безнадежному разговору можно вспомнить: была такая штука – советский эксперимент. Почему он провалился? Ответов много, и все верные, но среди них и такой: основоположники эксперимента думали, что всемогущи, потому что физически способны контролировать всю без исключения информацию, доходившую до советского человека. За правильностью такой информации должны были следить не какие-то там Маргарет Салливен с Джо Байденом, а громадная идейно-бюрократическая машина, генерировавшая истину по всем вопросам, плюс на машину ту работал целый выводок исследовательских институтов…

А вот не получилось. Не учли биологическую особенность человека – любопытство, которое заставляет его искать альтернативные источники информации и находить их. А ведь это было еще в век "до интернета".

Случившееся с Америкой и Западом в целом выглядит так: самопровозглашенная идейная элита попыталась повторить советский эксперимент по монополизации правды на новой технологической базе – и породила мощное сопротивление в масштабах собственных стран, не говоря о других народах и цивилизациях. Что будет дальше, посмотрим, но сделать кого-то в Вашингтоне арбитром истины уже точно не удастся.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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