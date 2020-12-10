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В Беларуси экспорт туруслуг упал на 98% за 7 месяцев

10.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси экспорт туруслуг упал на 98% за 7 месяцев

  • 10.12.2020, 11:10
В Беларуси экспорт туруслуг упал на 98% за 7 месяцев

В стране отсутствует логистика по организации въезда туристов.

Белорусские туркомпании сократили экспорт услуг на 98% с апреля по октябрь 2020 года. Об этом сообщил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец, выступая на круглом столе «О положении дел и первоочередных мерах поддержки внутреннего и въездного туризма в Беларуси», сообщает office life.

Спад на рынке туруслуг, в частности, произошел из-за того, что отсутствует логистика по организации въезда иностранных туристов (отсутствует авиа, ж/д, автобусное сообщение), нарушены производственные цепочки формирования, продвижения и реализации турпродукта, внутренний туризм в большей степени носит неорганизованный характер.

По оценкам участников рынка, количество организованных туристов в стране может увеличиться, если создать условия для развития въездного туризма с вовлечением в процесс отечественных туроператоров, целью которых являются формирование туристического продукта, его продвижение и реализация.

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В стране отсутствует логистика по организации въезда туристов.
 
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