|
Флаг-феникс: как новая тактика довела лукашистов до отчаяния
Источник материала: Хартия'97
Флаг-феникс: как новая тактика довела лукашистов до отчаяния
Каждый день генерал-мороз помогает белорусским революционерам.
Наступившие в Беларуси морозы позволили революционерам успешно применять новую тактику партизанских акций, которые буквально ставят в тупик прислужников Таракана.
Национальные флаги теперь вмораживают в ледовую поверхность водоемов. «Снять» такой флаг очень трудно, а если лед тонкий - то и опасно.
Кроме того, в Беларуси появились флаги-фениксы: национальная символика, которую коммунальщики долго смывают со льда, проступает на нем снова.
Так, в Минске флаг на льду, который смывали вчера, сегодня утром снова появился на Свислочи.
В другом районе города появился еще один «замороженный» флаг, передает телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый день генерал-мороз помогает белорусским революционерам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)