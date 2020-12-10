Источник материала: Хартия'97

Деды довоевались 4 10.12.2020, 10:33

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Путин делает ставку на нацистов?

Россия готовит крупные гибридные акции влияния в политическом поле стран Европы. В Брюсселе с большой тревогой восприняли ужесточение путинского режима после «обнуления», пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

Складывается ощущение, что Путин чувствует себя уже как самодержец Иван Грозный, и действует соответствующими средствами, а именно пускает в ход яд для расправ с неугодными. Речь идет об отравлении в августе 2020 г. одного из лидеров внесистемной оппозиции Алексея Навального нервнопаралитическим агентом класса «Новичок». Подобные акции входят в арсенал ГРУ, о чем свидетельствует идентичная операция, проведенная против семьи Скрипалей, Петровым и Башировым в британском городе Солсбери в марте 2018 г. Как установили спецслужбы Великобритании Петров и Баширов оказались офицерами ГРУ. Навального отравили томский чаем, но благодаря немецким медикам из клиники «Шарите» его жизнь удалось спасти, однако сама ситуация оказала тягостное впечатление на канцлера Германии Ангелу Меркель, лично убедившуюся, что за люди сейчас сидят в Кремле.

В итоге по инициативе Германии и Франции против части высшего руководства России были введены адресные санкции ЕС и Великобритании, в том числе они касались генералов ФСБ и Минобороны. «Злодейский акт» Кремля окончательно подорвал позиции Путина в странах Европы, и стало очевидно, что россияне ведут неограниченную гибридную войну против всех стран Запада. В министерстве обороны ФРГ призвали говорить с Россией с позиции силы, т.к. угроза, исходящая от нее становится все более явственной. Путинские элиты абсолютно игнорируют нормы и правила поведения в цивилизованном обществе, и даже используют «химическое оружие» для расправ с неугодными внутри страны и за ее пределами. Но то, что мы наблюдаем сейчас лишь предвестники грядущего большого столкновения, одним из элементов которого будет массированное вмешательство российских спецслужб в ход избирательных компаний в Германии в 2021 году, и во Франции в 2022 г.

На счет Франции, то здесь ставка Москвы – ультраправые из Национального фронта Марин Ле Пен, которые усилили свои позиции с помощью протестов «желтых жилетов», спонсируемых на российские деньги. В Германии россияне также делают ставку на ультраправые силы, а именно на партию «Альтернатива для Германии», созданную в 2013 г. Партия, хотя и смогла в 2017 г. при помощи массированной российской поддержки попасть в парламент, но в народе к ней относятся со всевозрастающим пренебрежением. В частности отъявленному нацисту Бьорну Хокке из АдГ, считающему памятники «Холокосту» позором, так и не удалось захватить власть в Тюрингии. Также в старческий маразм впал один из больших друзей Кремля, основатель АдГ – Гауланд, призывавший гордится успехам солдат Вермахта в Первой и Второй мировых войнах.

Хотя АдГ по своей сущности близка к идеям нацизма, это помешало главе МИД РФ Лаврову принять двух депутатов данной партии Тино Крупаллу и Пауля Хампеля в распростертые объятия. Хотя по протоколу такие встречи главы МИД с иностранными парламентариями вообще не предусмотрены, но Лавров унизился и заявил: «Рады приветствовать руководство партии «Альтернатива для Германии» в МИД. Сожалеем, что господин Гауланд не смог с вами приехать по состоянию здоровья. Рассчитываем, что он будет в порядке и продолжит работать вместе с вами». То, что Лавров вместе с Путиным довели отношения с Германией к полному краху, говорит такой момент: они теперь заискивают с нерукопожатной неонацистской партией.

Очевидно, что после вмешательства российских спецслужб в Молдове, Армении, Грузии, Украине, они активизируются на подрывной деятельности внутри ключевых европейских стран. Из «АдГ» будут лепить «альтернативу» к ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП, дабы обязательно катапультировать данную агентуру в новое немецкое коалиционное правительство. Россияне работают с откровенными отходами политического спектра Германии, наследниками идеологии врагов РККА. Представляете если бы, в 1942 г. Молотов пригласил на прием в Москву «умеренных депутатов» НСДАП. Да, деды довоевались…

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