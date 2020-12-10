Витебск: 4 с половиной года колонии за подсечку сотруднику милиции

















Суд признал его виновным в преступлении по статье 364 УК (Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел), сообщает "Витебская весна".





Судья Наталья Кораблина осудила Олега Ефременко к лишению свободы сроком на четыре с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Время нахождения под стражей от 16 сентября зачислено во время отбывания наказания.





Также суд удовлетворил иск потерпевшего сотрудника МВД, который требовал денежной компенсации морального вреда в размере 1000 рублей.





Это третий по счету процесс по уголовным делам по статьям 364 УК и 366 УК ( Применение насилия к сотрудникам МВД и должностным лицам) в отношении участников уличных шествий в Витебске. Приговор вынесен Ефременко судьей Кораблиной на сегодня самый жесткий.





В последнем слове обвиняемый еще раз извинялся перед потерпевшим, который после подсечки, сделанной Ефременко во время столкновения протестующих с силовиками 13 сентября, упал и поцарапал ладони. Попросил Ефременко прощения и у своей жены, которая осталась одна с малым сыном.





"Неадекватно суровое решение можно объяснить только отсутствием у ответственных за приговор всяких общечеловеческих и правовых норм, отсутствием всякого здравого смысла. Пострадавший милиционер - молодой человек без гражданской позиции. Когда выносился приговор и отца разлучали с сыном на четыре с половиной года - на его устах была ухмылка. К сожалению, такой у нас типичный образ современного сотрудника МВД", - так прокомментировал приговор присутствовавший на последнем заседании друг Олега Ефременко.





"Да, четыре с половиной года-это много. А теперь скажите, если завтра эта власть закончится, сколько ему сидеть останется? Ровно столько, сколько нужно для оформления необходимых документов для пересмотра дела. При новой власти эти приговоры будут пересмотрены в кратчайшие сроки. Если мы хотим сократить эти четыре с половиной и сроки других заключенных, мы должны сделать все от нас зависящее законными правовыми методами. Моя философия такова", - высказался после оглашения приговора правозащитник Павел Левинов.