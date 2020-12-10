ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебск: 4 с половиной года колонии за подсечку сотруднику милиции

10.12.2020 11:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

9 декабря суд Первомайского района Витебска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летнего витебчанина Олега Ефременко.





Суд признал его виновным в преступлении по статье 364 УК (Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел), сообщает "Витебская весна".

Судья Наталья Кораблина осудила Олега Ефременко к лишению свободы сроком на четыре с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Время нахождения под стражей от 16 сентября зачислено во время отбывания наказания.

Также суд удовлетворил иск потерпевшего сотрудника МВД, который требовал денежной компенсации морального вреда в размере 1000 рублей.

Это третий по счету процесс по уголовным делам по статьям 364 УК и 366 УК ( Применение насилия к сотрудникам МВД и должностным лицам) в отношении участников уличных шествий в Витебске. Приговор вынесен Ефременко судьей Кораблиной на сегодня самый жесткий.

В последнем слове обвиняемый еще раз извинялся перед потерпевшим, который после подсечки, сделанной Ефременко во время столкновения протестующих с силовиками 13 сентября, упал и поцарапал ладони. Попросил Ефременко прощения и у своей жены, которая осталась одна с малым сыном.

"Неадекватно суровое решение можно объяснить только отсутствием у ответственных за приговор всяких общечеловеческих и правовых норм, отсутствием всякого здравого смысла. Пострадавший милиционер - молодой человек без гражданской позиции. Когда выносился приговор и отца разлучали с сыном на четыре с половиной года - на его устах была ухмылка. К сожалению, такой у нас типичный образ современного сотрудника МВД", - так прокомментировал приговор присутствовавший на последнем заседании друг Олега Ефременко.

"Да, четыре с половиной года-это много. А теперь скажите, если завтра эта власть закончится, сколько ему сидеть останется? Ровно столько, сколько нужно для оформления необходимых документов для пересмотра дела. При новой власти эти приговоры будут пересмотрены в кратчайшие сроки. Если мы хотим сократить эти четыре с половиной и сроки других заключенных, мы должны сделать все от нас зависящее законными правовыми методами. Моя философия такова", - высказался после оглашения приговора правозащитник Павел Левинов.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 декабря суд Первомайского района Витебска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летнего витебчанина Олега Ефременко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стачка охватывает Белорусскую железную дорогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика