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Письмо спортсменов против насилия подписала еще одна известная баскетболистка

10.12.2020 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная баскетболистка Наталья Марченко подписала Открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, сообщает tribuna.com



Марченко в составе национальной команды участвовала в Олимпийских играх в Пекине. Вместе со сборной взяла бронзу Евробаскета-2007, и была признана лучшей разыгрывающей турнира. После окончания игровой карьеры работала в ФК БАТЭ. В этом сентябре клуб сообщил, что трудовой договор между БАТЭ и начальником департамента развития нашего клуба Натальей Марченко прекращён по соглашению сторон.

В начале октября Марченко комментировала TUT.BY арест другой именитой баскетболистки Елены Левченко, говорила, что Левченко для нее  — "пример профессионализма и отношения к делу" и что ей очень обидно за коллегу по команде. 

"Я бы никогда не подумала, что уважаемый атлет, женщина, гражданин своей страны может попасть под такую показательную порку… Мне за нее очень обидно", — говорила тогда  Марченко. Левченко провела 15 суток на Окрестина в ужасных условиях: у нее забрали матрас и бельё, не было горячей воды. 

На данный момент подписи под Открытым обращением спортсменов против насилия и за новые выборы поставили более 1600 человек.

Попытка властей собрать подписи под аналогичным письмом "за стабильность" обернулась конфузом — помимо спортсменов там обнаружились и чиновники.
 
 
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Известная баскетболистка Наталья Марченко подписала Открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, сообщает tribuna.com
 
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