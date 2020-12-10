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Письмо спортсменов против насилия подписала еще одна известная баскетболистка
Источник материала: Партизан
Известная баскетболистка Наталья Марченко подписала Открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, сообщает
Марченко в составе национальной команды участвовала в Олимпийских играх в Пекине. Вместе со сборной взяла бронзу Евробаскета-2007, и была признана лучшей разыгрывающей турнира. После окончания игровой карьеры работала в ФК БАТЭ. В этом сентябре клуб сообщил, что трудовой договор между БАТЭ и начальником департамента развития нашего клуба Натальей Марченко прекращён по соглашению сторон.
В начале октября Марченко комментировала
"Я бы никогда не подумала, что уважаемый атлет, женщина, гражданин своей страны может попасть под такую показательную порку… Мне за нее очень обидно", — говорила тогда Марченко. Левченко провела 15 суток на Окрестина в ужасных условиях: у нее забрали матрас и бельё, не было горячей воды.
На данный момент подписи под Открытым обращением спортсменов против насилия и за новые выборы поставили более 1600 человек.
Попытка властей собрать подписи под аналогичным письмом "за стабильность" обернулась конфузом — помимо спортсменов там обнаружились и чиновники.
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Известная баскетболистка Наталья Марченко подписала Открытое письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, сообщает tribuna.com
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