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Сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Беларуси находятся на Окрестина

10.12.2020 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Беларуси, а ныне провластного пропагандиста Дмитрия Партона Андрей и Артём Партоны находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.



Их судили за участие в марше 6 декабря, признали виновными и наказали административным арестом. Их родственники говорили, что ребята просто шли на стоянку, когда их схватили милиционеры. Но, по сведениям "Белорусского партизана", парням дали 13 суток ареста. 

Старшему, Андрею, 27 лет. Он работает в ИТ-сфере. Младшему, Артёму, 20 лет. Несколько лет вместе с братом он занимался логистическим бизнесом, пишет nn.by.

Дмитрий Партон работал в МВД в начале 2000-х. После был заместителем главного редактора газеты "Советская Белоруссия", руководил интернет-вещанием СТВ. Сейчас — заместитель гендиректора холдинга "Минск-Новости". Вместе с пресс-секретарём Следственного комитета он является ведущим проекта "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой".

На Окрестина отбывает последние сутки ареста топ-модель Ольга Хижинкова. Её задержали в начале ноября, несколько раз судили за участие в протестных маршах, держали в нечеловеческих условиях. Хижинкову должны выпустить 11 декабря.
 
Теги: Минск
 
 
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Сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Беларуси, а ныне провластного пропагандиста Дмитрия Партона Андрей и Артём Партоны находятся в Центре изоляции...
 
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