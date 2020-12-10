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Фонд «Беларусь 2020» открыл в Белостоке дом для белорусских беженцев
Источник материала: Партизан
Белорусы смогут жить в нем первое время, пока не получат необходимые документы и не адаптируются к жизни в Польше.
Фонд «Беларусь 2020» 8 декабря открыл в польском Белостоке дом для белорусских беженцев. Первыми жильцами стали 17 человек — в основном студенты, которых отчислили из белорусских университетов за участие в акциях протеста. Они ждут поступления в вузы Польши. Об этом
Сбор средств на аренду дома и его содержание организовали Фонд Светланы Тихановской «Страна для жизни», Фонд «Беларусь 2020» и белорусская диаспора с Великобритании, Канады, США и других стран, пишет
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Белорусы смогут жить в нем первое время, пока не получат необходимые документы и не адаптируются к жизни в Польше.
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