Не справился с управлением: трех пешеходов сбил водитель в центре Могилева

ДТП произошло вечером, около 18:20 на одной из центральных улиц города. Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, легковушку выбросило на тротуар, машину остановили только бетонные ступеньки.





Три пешехода - двое мужчин и женщина – с различными травмами доставлены в больницу.





"На месте аварии работали сотрудники ГАИ и медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в МВД.





В пресс-службе добавили, что мужчина, сидевший за рулем авто, неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.



