Мнение: белорусская экономика – в предынфарктном состоянии

Эту тему на телеканале Белсат обсуждают Виталий Цыганков и старший научный работник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Лев Львовский.





Эффективность экономических санкций вызывает много вопросов и сомнений. Многое зависит от настроения общества, замечает Лев Львовский. В 2014 году жители России готовы были терпеть из-за решения властей оккупировать Крым. Готовы ли граждане Беларуси терпеть вместе с Лукашенко?





«Мы в «предынфарктном состоянии»: в стране не наблюдается острый кризис, у нас есть депрессия потребления, у нас есть отток айтишников с их доходами и налогами, у нас есть увеличение долгов госпредприятий и соответствующее снижение доходов, но пока что у нас еще не наступило ни одно из критических последствий. Это не значит, что мы можем продолжать жить в таком режиме бесконечно. Факторы, которые влияли на ослабление белорусского рубля, никуда не ушли», – считает Лев Львовский.