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Жестоко избитого при задержании Николая Дедка отправили в карцер
Источник материала: Партизан
Политзаключенного Николая Дедка посадили в карцер за «межкамерную связь»
Николай Дедок, архивное фото
Политзаключенный Николай Дедок с 8 декабря находится в карцере. Как пишет
Николая Дедка задержали 11 ноября на «конспиративной квартире» в Осиповичском районе. В МВД заявили, что в квартире нашли крупные суммы денег, платежные карточки, коктейли Молотова и листовки.
Дедок рассказал адвокату, что при задержании был жестоко избит.
Ему предъявлено обвинение по ст. 342 УК об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Он находится в в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
Правозащитники признали его политзаключенным.
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Политзаключенного Николая Дедка посадили в карцер за «межкамерную связь»
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