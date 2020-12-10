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Назван десерт для лечения похмелья: дешево и просто
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, вылечить похмелье помогут запеченные фрукты, а также пюре из них. Об этом пишет golos.ua.
Отлично подойдут при интоксикации организма алкоголем фруктовые пюре, а также запеченные в духовке груши и яблоки.
Секрет такого десерта прост: при его употреблении восстанавливается слизистая оболочка желудка. Кроме того, в течение дня полезно пить бульоны. Для этого лучше взять постное мясо - индейка, курица.
А вот плотный завтрак, который якобы может спасти от тяжелого похмелья, наоборот может усугубить состояние. Специалист говорит, что тяжелая и жирная пища лишь усилит нагрузку на печень.
Эксперт подчеркнула, что рацион в течение всего дня после злоупотребления спиртным должен быть легким.
От «классического» лекарства от похмелья - огуречного рассола - тоже следует отказаться. Он содержит много соли, а это может перегрузить почки.
«Главная задача заключается в восстановлении минералов и витаминов, поэтому стоит выпить тыквенный или конопляный протеин», - поделилась Дюваль.
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При его употреблении восстанавливается слизистая оболочка желудка.
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