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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван десерт для лечения похмелья: дешево и просто При его употреблении восстанавливается слизистая оболочка желудка.

По словам врача-диетолога, вылечить похмелье помогут запеченные фрукты, а также пюре из них. Об этом пишет golos.ua.Отлично подойдут при интоксикации организма алкоголем фруктовые пюре, а также запеченные в духовке груши и яблоки.Секрет такого десерта прост: при его употреблении восстанавливается слизистая оболочка желудка. Кроме того, в течение дня полезно пить бульоны. Для этого лучше взять постное мясо - индейка, курица.А вот плотный завтрак, который якобы может спасти от тяжелого похмелья, наоборот может усугубить состояние. Специалист говорит, что тяжелая и жирная пища лишь усилит нагрузку на печень.Эксперт подчеркнула, что рацион в течение всего дня после злоупотребления спиртным должен быть легким.От «классического» лекарства от похмелья - огуречного рассола - тоже следует отказаться. Он содержит много соли, а это может перегрузить почки.«Главная задача заключается в восстановлении минералов и витаминов, поэтому стоит выпить тыквенный или конопляный протеин», - поделилась Дюваль.