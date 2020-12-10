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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жизнь этих знаков Зодиака кардинально изменит солнечное затмение 14 декабря Солнечное затмение 14 декабря произойдет в знаке Стрелец.

Астрологи назвали четырех представителей зодиакального круга, которым выпадет уникальный шанс накануне новогодних праздников. Солнечное затмение 14 декабря произойдет в знаке Стрелец, и будет оказывать сильное влияние на всех, а на эти знаки Зодиака - особенно, пишетАстрологи советуют готовиться к неожиданностям, но тщательно проверять все знаки судьбы. В вашей жизни может случиться человек, который вас обманет, и это может выбить вас из колеи. Всех новых знакомых изучайте вдоль и поперек, чтобы не пострадать в будущем.Для Девы солнечное затмение станет особенным временем. Проведите его в кругу семьи, ведь именно эта сфера станет для вас важнейшей на ближайшие годы. Уделите внимание безопасности своего жилища: может быть, сейчас самое время застраховать его от кражи, наводнения или чего похуже.Так как затмение пройдет как раз по созвездию Стрельцов, то и повлияет на них сильнее всего. Одна из важнейших задач для вас на фоне затмения - гармонизация отношений с собой и окружающими, прежде всего с вашей прекрасной половинкой.Обычно вы плывете по течению, и всем вокруг нормально. Но солнечное затмение заставит вас задуматься о целях, пересмотреть приоритеты. Вопросов будет много и они будут непростыми. Но кто знает - может быть, наконец, стоит поискать на них ответы?