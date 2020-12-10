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Сегодня - Знамение Богородицы: что нельзя делать и почему этот праздник важный

10.12.2020 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня - Знамение Богородицы: что нельзя делать и почему этот праздник важный
Коллаж: РБК-Украина
10 декабря христиане отмечают Знамение Богородицы. Сегодня почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется «Знамение». На ней нарисована Богоматерь, которая молится. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной. Об этом стало известно в XII веке, когда войска под предводительством князя Андрея Боголюбского отправились на осаду Великого Новгорода.

Отметим, что от иконы «Знамение» люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.

Особенное значение этот день имеет для женщин, которые не могут зачать ребенка. Бездетные обращаются не к иконе «Знамение», а к образу Романа Чудотворца. Его сила вместе с чудотворством Богородицы помогает избавляться от бездетности.

Верующие люди ходят в церковь на молебен, зажигают свечи в доме рядом с образом Богоматери, особенно если имеется икона «Знамение».

Не разрешалось на Знамение заниматься тяжелым физическим трудом, а также следовало отложить на следующий день домашние дела, поэтому женщины в этот день не стирали, не шили, не вязали и не пряли.

Главные приметы этого дня:


Если на рассвете встать лицом к северному ветру - все беды и печали с ним уйдут.

Дым из трубы идет столбом – будет морозная погода. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепель.

Если увидите красную зарю 10 декабря – будет ветреная погода.

Коровы сопят и фыркают – скоро будет холод.

На лучине много нагара – мороз скоро будет.

Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.

Воробьи дружно чирикают – скоро потеплеет.

Что нельзя делать в этот день:


Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Если это сделать в этот день - можно потом заболеть.

День Ангела сегодня отмечают Всеволод, Роман и Яков. Список этих именин поможет в выборе имени для вашего ребенка, рожденного в этот день.

К слову, некоторые религиозные деятели говорят, что мальчиков, которые родились сегодня, важно крестить как Всеволодов, ведь тогда имя станет для них самым сильным оберегом.
 
 
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Если увидите красную зарю 10 декабря – будет ветреная погода.
 
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