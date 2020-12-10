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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня - Знамение Богородицы: что нельзя делать и почему этот праздник важный Если увидите красную зарю 10 декабря – будет ветреная погода.

Отметим, что от иконы «Знамение» люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.Особенное значение этот день имеет для женщин, которые не могут зачать ребенка. Бездетные обращаются не к иконе «Знамение», а к образу Романа Чудотворца. Его сила вместе с чудотворством Богородицы помогает избавляться от бездетности.Верующие люди ходят в церковь на молебен, зажигают свечи в доме рядом с образом Богоматери, особенно если имеется икона «Знамение».Не разрешалось на Знамение заниматься тяжелым физическим трудом, а также следовало отложить на следующий день домашние дела, поэтому женщины в этот день не стирали, не шили, не вязали и не пряли.Если на рассвете встать лицом к северному ветру - все беды и печали с ним уйдут.Дым из трубы идет столбом – будет морозная погода. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепель.Если увидите красную зарю 10 декабря – будет ветреная погода.Коровы сопят и фыркают – скоро будет холод.На лучине много нагара – мороз скоро будет.Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.Воробьи дружно чирикают – скоро потеплеет.Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме.Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Если это сделать в этот день - можно потом заболеть.День Ангела сегодня отмечают Всеволод, Роман и Яков. Список этих именин поможет в выборе имени для вашего ребенка, рожденного в этот день.К слову, некоторые религиозные деятели говорят, что мальчиков, которые родились сегодня, важно крестить как Всеволодов, ведь тогда имя станет для них самым сильным оберегом.