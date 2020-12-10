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Россия впервые за 10 лет проведет учения вместе с НАТО

10.12.2020 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Корабли Черноморского флота примут участие в международных учениях со странами НАТО в Пакистане, маневры запланированы на февраль, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Конкуренции не наблюдается: как идут испытания боевых российских вертолетов

Участие в учениях подтвердили представители более 30 стран, из которых порядка 10 задействуют свой корабельный состав, а остальные отправляют официальных наблюдателей. 

"В учении "АМАН-2021", кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", - отметили в пресс-службе флота.

Маневры должны пройти в феврале будущего года в акватории Карачи.

Россия отправит на учения фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

По данным флота, целями учений "АМАН-2021" является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд Монарх".

 

 
Теги: Минск
 
 
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Российские корабли последний раз участвовали в маневрах со странами НАТО в 2011-м у берегов Испании.
 
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