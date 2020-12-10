Карбалевич: «Закрытие границ связано не с пандемией, а с политикой. Возвращение к тоталитаризму»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель — о закрытии Беларусью наземной границы с 21 декабря.





— Мы живем в условиях правового беспредела, поэтому пытаться оценивать действия властей, ссылаясь на какие-то законодательные нормы, бессмысленно, — сказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» Валерий Карбалевич. — Ссылка на эпидемиологическую ситуацию не выдерживает критики, потому что в таком случае надо было бы закрыть въезд и защитить нас от возможного проникновения COVID-19 из других стран. А закрытие выезда для предотвращения распространения — странное объяснение. Думаю, это связано не с пандемией, а с политикой.

Эксперт попытался найти логическое объяснение последним действиям властей относительно закрытия государственной границы:

— В последнее время глава правительства Головченко говорил об утечке мозгов как угрозе, плюс одновременно прошла информация о том, что много белорусов уезжают за границу в поисках политического убежища. Думаю, их решили остановить.

Никакого другого смысла в запрете на выезд не вижу. Раньше они руководствовались противоположной логикой, дескать, кому не нравится — валите, не мешайте тут наводить порядок. Более того, вывозили насильно под конвоем.

Теперь искать логику сложно, можно строить разные гипотезы. Но, думаю, Лукашенко долгое время молчать не сможет и сам все объяснит. Как он объяснил, к примеру, почему надо заставить работать тех, кто не работает .

Валерий Карбалевич отмечает: в любом случае, решение не лучшим образом отразится на соотечественниках.

— Люди в условиях глобализации все время куда-то передвигаются. Это и трудовая миграция, и туристическая. Попытка закрыть естественный процесс передвижения — это возвращение к тоталитаризму, попытка вернуться назад в наше славное Советское прошлое.

По мнению политолога, власть разжимать пружину не будет ни при каких обстоятельствах – только зажимать:

— Расчет на изменение политики власти и либерализацию — напрасный. Думаю, важным фактором влияния на политические процессы станет экономика, ухудшение экономической ситуации. Например, появится проблема с выплатой зарплат или еще что-то подобное.