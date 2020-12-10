ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко – военным: «Нам успокаиваться нельзя. Президенту России также будет доложено»

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В четверг белорусский правитель встретился с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генштаба Вооруженных сил Александром Вольфовичем.

Лукашенко – военным: «Нам успокаиваться нельзя. Президенту России также будет доложено»

Прозвучало, что ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире, сообщает БЕЛТА.

– Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет, – сказал Лукашенко. – Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя.

Он отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России: «Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы».

И пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные Силы Беларуси. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг белорусский правитель встретился с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генштаба Вооруженных сил Александром Вольфовичем.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в «Яндекс Go» появился тариф «Грузовой» с фургонами и грузчиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика