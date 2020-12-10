Лукашенко – военным: «Нам успокаиваться нельзя. Президенту России также будет доложено»

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В четверг белорусский правитель встретился с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генштаба Вооруженных сил Александром Вольфовичем.





Прозвучало, что ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире, сообщает БЕЛТА .

– Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет, – сказал Лукашенко. – Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя.

Он отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России: «Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы».

И пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные Силы Беларуси. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России.