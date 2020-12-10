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В Минске в «Яндекс Go» появился тариф «Грузовой» с фургонами и грузчиками

10.12.2020 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске в приложении «Яндекс Go» теперь можно вызвать грузовую машину. Новая услуга пригодится, если, например, нужно переехать, доставить из магазина мебель или стройматериалы. А компаниям тариф «Грузовой» поможет доставить товар или оборудование из одной точки в другую. Заказать фургон для больших вещей можно точно так же, как и обычную машину. Приложение при этом позволит отслеживать поездку.

Стоимость поездок по новому тарифу в Минске начинается от 10 рублей. В нее входят 10 минут для погрузки и 10 минут для разгрузки, а также первые 45 минут и 15 километров пути.

Например, в такую стоимость обойдется перевозка груза в маленьком кузове от ТРЦ «Град» до Сухаревской, 3. В среднем кузове поездка от ТЦ «Домашний очаг» до проспекта Победителей, 129 будет стоить примерно 13 рублей.

В Минске в «Яндекс Go» появился тариф «Грузовой» с фургонами и грузчиками

Стоимость поездки известна заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Оплата дополнительного времени рассчитывается поминутно, а не по часам. Поэтому пользователи платят только за то время, которое реально занимает доставка.

Вместе с грузовой машиной можно вызвать одного грузчика, чтобы он помог перенести тяжести. Эта опция находится в «Пожеланиях» к поездке, и за нее предусмотрена доплата.

Существует ограничение — каждый предмет должен весить не более 20 кг.

По тарифу «Грузовой» на заказы будут приезжать вместительные машины, например: Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, Renault Master, «Газель Next», Lada Largus. Минимальный размер грузовых отсеков машин с маленьким кузовом — 90 см в высоту, 100 см в ширину и 170 см в длину. Для автомобилей со средним кузовом — 150 см в высоту, 160 см в ширину и 260 см в длину. Размер кузова можно выбрать в приложении при заказе. В фургон могут поместиться коробки с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита.

Напомним, что с апреля этого года в «Яндекс Go» также доступна услуга «Доставка», которая подходит для передачи небольших вещей и документов по городу.

В компании отметили, что в Беларуси «Яндекс Go» объединяет возможности сразу нескольких сервисов: быстрый заказ машины, отправка вещей, транспортировка грузов и расписание общественного транспорта, что позволяет пользователям быстро решать любые задачи, связанные с передвижением по городу.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в приложении «Яндекс Go» теперь можно вызвать грузовую машину. Новая услуга пригодится, если, например, нужно переехать, доставить из магазина мебель или...
 
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