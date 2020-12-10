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Тихановская призвала Литву ввести санкции против "Беларуськалия"

10.12.2020 12:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: iberianna.livejournal.com

Продукция "Беларуськалия" экспортируется в том числе через Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике.

"Мы просим не покупать продукцию, производимую компанией "Беларуськалий", чтобы деньги этого предприятия не поступали режиму", - цитирует ТАСС интервью Светланы Тихановской агентству BNS.

Она пояснила, что литовскому правительству было предложено повышать стоимость транзита произведенных «Беларуськалием» удобрений или прекращать его в ответ на увольнения работников предприятия по политическим мотивам. Среди других предприятий, которые могли бы быть подвергнуты таким санкциям, Тихановская назвала "Гродно Азот" и "Нафтан".

Светлана Тихановская сообщила, что данное предложение литовские политики восприняли неоднозначно. "Политики высказывают разные мнения", - уточнила она.

Советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что теоретическая возможность введения подобных санкций есть, однако это требует обсуждений. «Если на предприятии работает много людей - а на "Беларуськалий" их насчитывается более 10 тыс., - [необходимо оценить], не отразится ли это на их благосостоянии. Санкциями не хотелось бы перегнуть палку, когда они скажутся и на гражданском обществе", - сказал она.

Генеральный директор Клайпедского порта, 30% перевалки которого приходятся на белорусские грузы, Альгис Латакас во вторник заявил, что вопрос с транзитом необходимо однозначно решить на политическом уровне, но для экономики Литвы последствия санкций в отношении белорусских грузов были бы негативными.

 
Теги: Гродно
 
 
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Продукция "Беларуськалия" экспортируется в том числе через Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике.
 
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