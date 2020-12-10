|
Лукашенко представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Главе государства их представили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович и министр обороны Виктор Хренин,
Александр Лукашенко отметил, что ранее уже были достигнуты договоренности об актуализации плана применения совместной группировки войск.
Президент отметил, что в России проводится такая же работа по обновлению плана использования региональной группировки войск.
Глава государства также пояснил: для защиты границ на западном направлении договоренностями Союзного государства предусмотрено существование региональной группировки, а ее основу составляют Вооруженные Силы Беларуси. В свою очередь, в России созданы средства и силы, которые в случае военных действий, конфликта вместе выступают на защиту Союзного государства.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Главе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)