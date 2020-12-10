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Лукашенко представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России

10.12.2020 12:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко представили переработанный план применения совместной группировки войск Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Главе государства их представили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович и министр обороны Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что ранее уже были достигнуты договоренности об актуализации плана применения совместной группировки войск. 

Президент отметил, что в России проводится такая же работа по обновлению плана использования региональной группировки войск. 

Глава государства также пояснил: для защиты границ на западном направлении договоренностями Союзного государства предусмотрено существование региональной группировки, а ее основу составляют Вооруженные Силы Беларуси. В свою очередь, в России созданы средства и силы, которые в случае военных действий, конфликта вместе выступают на защиту Союзного государства.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Главе...
 
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