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Водителя легковушки зажало после столкновения с грузовиком в Лиде
Источник материала: ОНТ
ДТП в Лиде: водителю врезавшейся в грузовик легковушки понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из покореженного авто. Об этом
Сообщение о происшествии поступило спасателям вечером 9 декабря. ДТП произошло на ул. Машерова – легковой «Крайслер» столкнулся с грузовиком, в результате чего водителя легковушки зажало в салоне.
Вызволить застрявшего в собственном авто мужчину удалось спасателям. Для этого ими был использован гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После этого водитель авто был передан бригаде скорой помощи.
По факту ДТП было начато расследование. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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ДТП в Лиде: водителю врезавшейся в грузовик легковушки понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из покореженного авто. Об этом сообщает Гродненское...
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