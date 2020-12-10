Водителя легковушки зажало после столкновения с грузовиком в Лиде

Источник материала: ОНТ

ДТП в Лиде: водителю врезавшейся в грузовик легковушки понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из покореженного авто. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям вечером 9 декабря. ДТП произошло на ул. Машерова – легковой «Крайслер» столкнулся с грузовиком, в результате чего водителя легковушки зажало в салоне.



Вызволить застрявшего в собственном авто мужчину удалось спасателям. Для этого ими был использован гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После этого водитель авто был передан бригаде скорой помощи.

По факту ДТП было начато расследование. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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