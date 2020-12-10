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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московскому «Динамо» в КХЛ

10.12.2020 12:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московскому «Динамо» в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» дома уступили «Динамо» московскому в КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:3.

В составе «зубров» забросили защитник Илья Усов и нападающий Шейн Принс. В турнирной таблице москвичи оторвались от минчан: теперь у команды Владимира Крикунова 44 балла и четвёртое место, на три очка меньше и пятая позиция — у минского «Динамо». 

Теперь команда Крейга Вудкрофта начинает выездную серию, где уже завтра сыграет с «Ак Барсом». Также минчанам предстоит встретится с «Куньлунем», «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом».

 

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Хоккеисты минского «Динамо» дома уступили «Динамо» московскому в КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:3. В составе «зубров» забросили защитник Илья Усов и...
 
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