Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московскому «Динамо» в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» дома уступили «Динамо» московскому в КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:3.

В составе «зубров» забросили защитник Илья Усов и нападающий Шейн Принс. В турнирной таблице москвичи оторвались от минчан: теперь у команды Владимира Крикунова 44 балла и четвёртое место, на три очка меньше и пятая позиция — у минского «Динамо».

Теперь команда Крейга Вудкрофта начинает выездную серию, где уже завтра сыграет с «Ак Барсом». Также минчанам предстоит встретится с «Куньлунем», «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом».

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