В «Минск-Мире» сдали новый дом. Посмотрели, как обстоят дела с качеством отделки в квартире

Источник материала: Tut.by

Еще совсем недавно минский аэропорт принимал самолеты, а теперь его огромная территория превратилась в огромную стройку «Минск Мир» застройщика Dana Holdings. Недавно здесь был сдан в эксплуатацию новый многоквартирный дом «Танго» в квартале «Мировые танцы». Сегодня мы побывали на приемке одной из квартир и посмотрели, как обстоят дела с качеством отделки.





Квартал с названием «Мировые танцы» находится на пересечении улиц Брилевская и Аэродромная, недалеко от уцелевшего здания аэропорта. Дома здесь называются «Чарльстон», «Вальс», «Твист» и «Танго».

Квартира-студия Ивана на 36 м² находится в «Танго» на 14-м этаже. Дом сдавался с черновой отделкой — голые стены из газосиликата, стяжка пола, пластиковые окна в пол, радиаторы отопления, счетчики воды и электрощиток у входа. Стоимость «квадрата», по словам владельца квартиры, на этапе котлована составила 1120 евро.





— Подкупило классное расположение — все же центр города, рядом метро, — говорит он. — Обещали, что будет хорошая инфраструктура, крутое благоустройство. Но пока реальность отстает от рендеров застройщика. Например, в планах было построить две школы, но участок, где должна появиться одна из них, — отдали под временную парковку. По проекту возле дома должны быть гостевые парковки — их нет, ближайшие возле дома «Вальс». Напротив нас должен был появиться большой многоуровневый паркинг, однако картинка проекта на сайте застройщика уже несколько раз менялась, и уверенности в том, что это будет именно паркинг, а не торговый центр с парковкой на крыше, нет. Возле дома мы пока наблюдаем совсем маленькую детскую площадку — на 350 квартир одна песочница и горка. Хотя, возможно, еще что-то будет достраиваться.



Детская площадка у дома

Иван говорит, что главное их с женой разочарование — это лоджия. Изначально предполагалось, что она будет, как у всех остальных владельцев квартир, — с окнами в пол. Но по факту оказалось, что почти до середины вместо стекла — бетонное ограждение.



«Змейка» на фасаде. Квартиры, через которые она проходит, имеют «усеченное» остекление лоджий

— То есть вместо светлой лоджии, в которой можно было бы сидеть в кресле с чаем и любоваться открывающимся видом с 14-го этажа, получили обычный застекленный балкон, — говорит Иван.



Вместо лоджии с окнами в пол получился обыкновенный балкон



Для сравнения — лоджия в соседней квартире

То, что в квартире будет именно такая лоджия, выяснилось еще в процессе строительства дома — Иван с женой подъезжали к дому на этапе строительства и заметили, что вместо стекла на балконе у них установлена плита.

— Менеджер застройщика нам объяснил, что забыл нам сообщить (или не знал) о том, что по фасаду будет идти «змейка» состоящая из балконов без панорамного остекления на разных этажах, — говорит владелец. — Тогда жена даже заплакала от разочарования.





Ивану предложили выбрать другую студию, но так как в «Танго» свободных уже не было, предложили квартиру примерно такой же площади, но в другом строящемся доме — в «Сочи». Однако пришлось бы доплатить — там квадратный метр стоил примерно на 200−300 евро дороже. От такого предложения Иван отказался.

Он говорит, что было даже желание отказаться от квартиры и забрать деньги, вложенные в строительство, но к этому моменту курс евро существенно вырос, и всю потраченную сумму, зафиксированную белорусских рублях по 2,3 рубля за евро, без потерь вернуть бы не получилось. В общем, решили «перевернуть страницу» и дождаться сдачи дома. Ее, кстати, перенесли на полгода — сдали 20 ноября.



Предполагается, что здесь будет паркинг

Иван говорит, что, отправляясь сегодня на приемку квартиры, готовился увидеть в ней проблемы, о которых пишут в домовом чате его соседи по дому.

— У кого-то стены завалены, кто-то заметил подтекание радиаторов отопления, много жалоб на качество окон, — говорит он. — Поэтому пригласил с собой на приемку специалиста в этих вопросах.





Казимир Ревковский, независимый инженер по техническому надзору за строительством, говорит, что качество выполненных работ именно в этой квартире высокое. Ему есть с чем сравнивать — он принял в «Танго» уже не одну квартиру и видел разное.





В нашей квартире, впрочем, совсем без «косяков» не обошлось. Вот, например, проходящая через квартиру труба канализации, которая установлена явно не по уровню. Так быть не должно, максимально допустимое отклонение от вертикали — 2 мм на метр погонный. Здесь же гораздо больше. По словам эксперта, эту работу вообще не должны были принять. На стройке есть операционный контроль, который ведет мастер-прораб. Он должен был проверить и приказать строителям сделать вертикально. Есть еще надзор по сантехническим работам — даже непонятно, как он принял такое.





— Интересно, что при этом стояки канализации в месте прохода через монолитное перекрытие по всем правилам обернуты «Технониклем», — говорит он. — В других квартирах встречал трубы, отверстия вокруг которых просто зачеканили раствором.

Эксперт отметил и отсутствие заглушек на канализационных трубах — если сверху начнут сливать воду, то она будет выливаться в квартиру.





Замене подлежит стеклопакет в лоджии — на стекле эксперт обнаружил что-то вроде царапин — недостаток несущественный, но владелец же платил деньги за качественные окна. Обследование окон тепловизором выявило створки, которые неплотно прилегают к профилю, из-за этого они пропускают в квартиру холод. Застройщику нужно их отрегулировать.





— Тепловизионное обследование окон в этом доме часто показывает проблемы с проникновением холодного воздуха внизу окон, возле пола, — говорит эксперт. — Однако в этой квартире такой проблемы нет.

Еще один «косяк» — устройство порога под пластиковой дверью на лоджию. Казимир Ревковский обнаружил, что отметка порога находится выше уровня дренажного отверстия в раме двери, то есть строители эти отверстия просто закрыли. Это приведет к тому, что влага будет выходить и скапливаться в отделке — сначала получаем намокание, зимой еще и замерзание. Порог нужно переделать.





Вентиляция в квартире работает корректно. Анемометр (прибор для проверки вентиляции) показывает скорость прохождения воздуха через вентиляционное отверстие. Для проверки закрывается входная дверь и открывается окно. После несложного расчета по формуле получаем, что объем воздуха, проходящий через квартирный вентканал, равен 216 м3/час (по минимально допустимым нормам — 50−60 м3/час).





Вердикт эксперта таков: серьезных ошибок строителей в этой квартире не замечено. Нужно лишь поменять один стеклопакет, отрегулировать оконную фурнитуру и разобраться с порогом на балконе.