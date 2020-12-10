Заждались премьеру «Чудо-женщины: 1984»? Рассказываем, когда фильм наконец выйдет в прокат

Источник материала: Tut.by

Премьера супергеройского фильма «Чудо-женщина: 1984» запланирована на 7 января 2021 года. Именно в этот день картина будет доступна во всех форматах — в кинотеатрах и онлайн.



«Чудо-женщина: 1984»

Студия Warner Bros. сообщила, что картина «Чудо-женщины: 1984» выйдет в прокат в рождественский уикенд — 7 января 2021 года. При этом компания решила, что одновременно с кинотеатрами фильм появится и онлайн — на HBO Max. Теперь зритель сам сможет выбрать, в каком формате ему удобнее смотреть премьеру. Кстати, несмотря на то, что эксперимент с «Чудо-женщиной» может быть провальным, студия решила, что таким же образом будет выпускать все свои новинки будущего года: это «Дюна», «Матрица 4», «Годзилла против Конга», «Отряда самоубийц 2» и еще десяток картин.

«Чудо-женщины: 1984» — продолжение истории воительницы-амазонки Дианы из Темискиры, роль которой снова сыграла Галь Гадот. Действие сиквела перемещено в 1984 год.

По сюжету, влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты, пытаясь найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Минерва. Так в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Напомним, еще в конце 2019 года «Чудо-женщина: 1984» вошла в десятку наиболее ожидаемых фильмов 2020 года. В этот список также попали киноленты «Не время умирать» Кэри Фукунаги, «Черная вдова» Кейт Шортланд, «Дюна» Дени Вильнева, «King's Man: Начало» Мэттью Вона и «Форсаж 9» Джастина Лина. Прокат ни одного из этих фильмов в 2020 году так и не состоялся.