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Утром на въезде в Минск и по городу заметили много милицейских патрулей с мигалками. Что это было?

10.12.2020 12:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром на въездах в Минск и по городу стояли милицейские автомобили с включенными маячками. Рядом находились милиционеры в касках, ГАИ. Читатели интересовались, что произошло. Оказалось — милиция ловила водителя, который уехал с места ДТП.


Фото: телеграм-канал «Мотолько помоги»

«Что-то происходит в Минске. На перекрестках с проблесковыми синими маячками стоит по два сотрудника милиции в касках, и ГАИ и охрана. Выезд из города Притыцкого, Аэродромная на развязке с Маяковского на Пономаренко, Харьковская», — обсуждали обеспокоенные горожане. Милицейские патрули заметили также на МКАД, в районе Степянки и военного городка в Уручье. Многие уже начали говорить чуть ли не о закрытых въездах и выездах в город.

В ГАИ Минска сообщили, что в столице вводились некоторые ограничения движения транспорта. Это было необходимо для установления водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.

Личность водителя установили. Сейчас движение для автомобилистов организовано в штатном режиме.

Будет дополнено обстоятельствами ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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Оказалось, задерживали водителя, который скрылся с места ДТП. Личность водителя установили. Сейчас движение для автомобилистов организовано в штатном режиме.
 
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