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Утром на въезде в Минск и по городу заметили много милицейских патрулей с мигалками. Что это было?
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром на въездах в Минск и по городу стояли милицейские автомобили с включенными маячками. Рядом находились милиционеры в касках, ГАИ. Читатели интересовались, что произошло. Оказалось — милиция ловила водителя, который уехал с места ДТП.
«Что-то происходит в Минске. На перекрестках с проблесковыми синими маячками стоит по два сотрудника милиции в касках, и ГАИ и охрана. Выезд из города Притыцкого, Аэродромная на развязке с Маяковского на Пономаренко, Харьковская», — обсуждали обеспокоенные горожане. Милицейские патрули заметили также на МКАД, в районе Степянки и военного городка в Уручье. Многие уже начали говорить чуть ли не о закрытых въездах и выездах в город.
В ГАИ Минска сообщили, что в столице вводились некоторые ограничения движения транспорта. Это было необходимо для установления водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
Личность водителя установили. Сейчас движение для автомобилистов организовано в штатном режиме.
Будет дополнено обстоятельствами ДТП.
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Оказалось, задерживали водителя, который скрылся с места ДТП. Личность водителя установили. Сейчас движение для автомобилистов организовано в штатном режиме.
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