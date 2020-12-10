Утром на въезде в Минск и по городу заметили много милицейских патрулей с мигалками. Что это было?

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром на въездах в Минск и по городу стояли милицейские автомобили с включенными маячками. Рядом находились милиционеры в касках, ГАИ. Читатели интересовались, что произошло. Оказалось — милиция ловила водителя, который уехал с места ДТП.



Фото: телеграм-канал «Мотолько помоги»

«Что-то происходит в Минске. На перекрестках с проблесковыми синими маячками стоит по два сотрудника милиции в касках, и ГАИ и охрана. Выезд из города Притыцкого, Аэродромная на развязке с Маяковского на Пономаренко, Харьковская», — обсуждали обеспокоенные горожане. Милицейские патрули заметили также на МКАД, в районе Степянки и военного городка в Уручье. Многие уже начали говорить чуть ли не о закрытых въездах и выездах в город.

В ГАИ Минска сообщили, что в столице вводились некоторые ограничения движения транспорта. Это было необходимо для установления водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.

Личность водителя установили. Сейчас движение для автомобилистов организовано в штатном режиме.

Будет дополнено обстоятельствами ДТП.