Как законно избежать базы «тунеядцев»

Белорусов, у которых нет работы, снова хотят пересчитать, чтобы включить их в списки «тунеядцев». Naviny.by рассказывают, чем это грозит людям и как легально избежать попадания в базу в 2021 году.





Всех «болтающихся» — на учет

Ранее Александр Лукашенко на совещании 7 декабря заявил о том, что неработающих граждан нужно максимально трудоустроить.

«Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных… Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», — заявил он.

Власти на местах уже начали спешно выполнять это распоряжение.

Так, составить базу данных тех, кто не трудоустроен, 8 декабря поручил экс-глава Минздрава, губернатор Гродненской области Владимир Караник.

«Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней. Тем, кто хочет трудиться, — помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, — вывести на прозрачную экономическую деятельность», — распорядился Караник, выступая на совещании облисполкома.

В списке все равно будешь, хоть умри

Между тем все белорусские «тунеядцы» уже давно посчитаны — более того, они регулярно пересчитываются. О каком еще новом учете идет речь?

Напомним, пять лет назад в Беларуси был издан декрет № 3 «О содействии занятости населения», после чего в стране появилась единая база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

По состоянию на декабрь 2019 года в нее было включено около 500 тысяч белорусов.

Эта электронная база обновляется ежегодно, причем один раз в квартал — последний раз в 2020 году ее пересматривали в ноябре.

Сведения в базу вносятся автоматически по всей стране. При каждом районном (городском) исполкоме созданы комиссии по «тунеядцам», которые заседают, как правило, дважды в месяц. Чиновники того же Гродненского облисполкома последний раз в 2020 году соберутся на это заседание 16 декабря.

База «тунеядцев» позволяет государству вести полный и своевременный учет всех «болтающихся». Здесь существует другая проблема — чиновники ошибочно включают в базу тех, кого в ней не должно быть.

Например, студентов, солдат-срочников, пенсионеров и лиц, которых суд признал недееспособными.

Более того, известны случаи, когда в списки «тунеядцев» попадали трудоустроенные и даже умершие белорусы, о чем сообщали местные госиздания.

Почтальоны и коммунальщики напомнят о главном

Со своей стороны, граждане прекрасно осведомлены о том, кого из них государство считает «тунеядцами».

Ведь все трудоспособные белорусы, не занятые в экономике, постоянно получают «письма счастья».

В этих письмах чиновники вежливо просят людей, причем с большой буквы, в том числе «обратиться (лично или посредством почтовой связи/электронной почты) в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения… для решения вопроса освобождения Вас от оплаты жилищно-коммунальных услуг с возмещением экономически обоснованных затрат на их оказание».





Если гражданина по каким-либо причинам миновали такие письма (или звонки), то он получит информацию другим образом — увидит из «жировки», что его, как не занятого в экономике, обязали платить гораздо больше за услуги ЖКУ.

Сейчас «тунеядец» возмещает сто процентов от стоимости водоснабжения в своей квартире или доме. А с 1 мая 2021 года ему придется оплачивать по полным тарифам тепло и газ. Причем не имеет значения, централизованное у него отопление или в доме установлен котел.

Задача на новый год — не оказаться в базе

База данных надежно закрыта от глаз посторонних. Однако каждый белорус может получить к ней доступ, чтобы проверить, есть он в списках «тунеядцев» или нет.

Naviny.by раньше уже подробно рассказывали , как это сделать — отметим, речь идет именно о личном доступе.

В том случае, если подобное «письмо счастья» адресовано вашему ближайшему родственнику, который прописан в вашей квартире, но уехал за рубеж, то вы сможете решить вопрос о том, чтобы его исключили из базы «тунеядцев».

Благодаря этому вам не придется возмещать полную стоимость затрат ЖКУ.

Совмин в пункте 21 постановления № 239 от 31 марта 2018 года определил, что граждане Беларуси, которые работают за границей или получают там образование в дневной форме, не включаются в базу «тунеядцев», если предоставят подтверждающие документы.

О том, какие именно документы нужно подать (их на самом деле немного, в том числе заявление ), вам расскажут в комиссии, что создана при исполкоме вашего района.

Всю информацию можно предварительно получить по телефонам или на сайтах местных комитетов по труду, занятости и социальной защите.

Подать документы «за себя и за того парня» нужно успеть до 21 января 2021 года, поскольку обновленные списки «тунеядцев» появятся в феврале. Следующий дедлайн в новом году — 21 апреля.

Девятнадцать законных способов

Что делать в ситуации, когда лично у вас нет работы и вы не можете найти ее уже долгое время, а оказаться в списках «тунеядцев» и платить коммуналку по полной желания нет?

Возможно несколько вариантов действий.

Первый вариант: стать на учет в службе занятости

В трудный жизненный период можно зарегистрироваться в органах по труду, занятости и соцзащите.

Статус официального безработного даст вам преимущества и поддержку со стороны государства.

Справка. О том, что именно гарантирует государство в этом случае, говорится в статье 10 закона № 125-З от 15 июня 2006 года.

В том числе вы получите пособие по безработице, матпомощь и компенсацию, бесплатную профподготовку с выдачей стипендии, помощь психологов и медиков, сможете участвовать в оплачиваемых общественных работах.

Справка. О том, какие именно документы нужны для регистрации, на какую конкретно помощь и выплаты вы можете рассчитывать, подробно рассказывается в специальном разделе сайта Комитета по труду, занятости и социальной помощи Мингорисполкома.

Со своей стороны, государство выдвигает определенные условия.

Прежде всего, на учет могут стать не все граждане.

Так, безработным не может стать выпускник, который получил распределение на работу, или человек, что получает пенсию по возрасту, за выслугу лет или профпенсию.

Справка. О том, кому и по какой причине откажут в регистрации в качестве безработного, говорится в статье 3 закона № 125-З.

Есть и другие условия. В частности, правительство оговорило , что безработный может рассчитывать на матпомощь, если он состоит на учете более месяца. Кроме того, ему необходимо выполнить ряд требований, в том числе участвовать в оплачиваемых общественных работах.

Второй вариант: заняться ремесленничеством или уйти в сферу агроэкотуризма

Безработный белорус, который не хочет попасть в базу «тунеядцев», может заняться ремесленной деятельностью или деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

В обоих случаях ему не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, напоминает МНС. А значит, меньше будет документооборот и денежные расходы на ведение дела.

Сказанное не означает, что ремесленникам и владельцам агроусадеб не нужно получать официальные бумаги, вести отчетность и так далее.

Однако ставки сборов за эти виды деятельности невелики (27 рублей) и уплачиваются всего один раз в год; пакет необходимых документов тоже минимален.

Помимо этого, есть и другие виды деятельности, которые не требуют, чтобы вы получали статус ИП. Например, сдача внаем жилых помещений.

При этом государство обязуется помочь официальным безработным организовать предпринимательскую деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность.

Впрочем, такое содействие чиновники обязаны оказывать без всяких условий всем гражданам Беларуси.

В заключение отметим, что законные варианты не быть включенными в базу «тунеядцев» перечислены в пункте 5 декрета № 3.

Таких способов достаточно много — всего их 19. В том числе это выполнение определенных работ по гражданско-правовым договорам на конкретную сумму, ведение личного подсобного хозяйства и даже такой «экзотический» способ, как уход в монастырь.