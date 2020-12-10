Источник материала: Хартия'97

Ученые: Короткий дневной сон повышает продуктивность сотрудника 10.12.2020, 12:03

Во время пандемии выводы исследователей обрели новое звучание.

Сегодня специалистов интересует, практикуют ли удаленные сотрудники дневной сон. Недавний опрос двух тысяч работающих американцев показал: 33 процента из них ежедневно восстанавливают силы с помощью недолгого дневного сна. В то же время аналогичное исследование, проведенное в Великобритании, дало 25-процентный результат, пишет «Вокруг света» .

Опросы в социальных сетях подтверждают, что дистанцированные сотрудники – пока еще в незначительном количестве – восстанавливают работоспособность с помощью сна, который длится в среднем 20 минут.

Существует вероятность того, что привычка к короткой дреме может со временем проникнуть в офисную культуру, когда люди массово вернутся на свои рабочие места.

Учитывая, что компании ныне пересматривают формат производственных отношений, не так уж сложно себе представить, что в укромных уголках офисов в скором времени появятся капсулы для сна.

Первопроходцем в изучении влияния дневного сна на эффективность работы сотрудников была Сара Медник, доктор психологии Калифорнийского университета в Риверсайде. Именно она в начале 2000-х сделала удивительное открытие, согласно которому люди, спавшие всю ночь, и люди, спавшие недолго днем, демонстрируют одинаковую работоспособность.

Доктор Сара Медник разработала собственную систему правильного сна. Исследователь изложила ее в книге «Вздремните и измените свою жизнь».

Психолог также сравнивала воздействие на память 200 миллиграммов кофеина и 60-90 минут дневного сна. Оказалось, что сон улучшает способность запоминать информацию. В то время как кофеин может даже мешать откладыванию информации в долгосрочной памяти.

Исследователи NASA вполне согласны с доктором Медник. Они утверждают, что получасовой дневной сон восстанавливает нейроны головного мозга. А коэффициент его полезного действия вырастает на 50 процентов. Кроме того, короткий сон перезагружает эмоциональное состояние и повышает внимательность астронавтов на 100 процентов.

Несколько лет назад команда Мичиганского университета также обнародовала результаты исследования на тему дневного сна. По мнению университетских психологов, короткий сон во время работы предотвращает чересчур импульсивное поведение сотрудников. На основании экспериментов с 40 офисными кадрами 18-50 лет ученые пришли к выводу: те сотрудники, которые спали в течение часа, проявляли больше терпения по отношению к коллегам. Они больше времени занимались решением производственных задач и были в целом спокойны.

Лучшим временем для короткого дневного сна считается промежуток между 13:00 и 15:00. Но никак не позднее 16:00.

Для недлительного сна лучше всего выбирать полусидячее положение или ложиться поверх одеяла (а не накрываться им с головой). И еще очень важно поставить будильник. Это поможет вовремя вернуться к своим обязанностям и выработать определенный ритм.

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