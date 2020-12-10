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В Беларуси просел внешнеторговый оборот товаров и услуг

10.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси просел внешнеторговый оборот товаров и услуг

  • 10.12.2020, 11:55
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В Беларуси просел внешнеторговый оборот товаров и услуг

У луканомики — все больше тревожных симптомов.

Экспорт товаров и услуг снизился на 13,9% до 29 млрд 854,3 млн долларов, импорт — на 18% до 28 млрд 74,3 млн долларов, пишут naviny.by.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 1 млрд 780 млн долларов (в январе—октябре 2019 года положительное сальдо было 454 млн долларов).

Внешнеторговый оборот товаров в январе—октябре сократился на 16,8% до 46 млрд 955,6 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 15,4% и составил 22 млрд 786,3 млн долларов, импорт — на 18% до 24 млрд 169,3 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 383 млн долларов (в январе—октябре 2019 года — минус 2 млрд 568,2 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за 10 месяцев 2020 года снизился на 12,2% до 10 млрд 973 млн долларов. Экспорт услуг уменьшился на 8,9% и составил 7 млрд 68 млн долларов, импорт — на 17,5% до 3 млрд 905 млн. Положительное сальдо составило 3 млрд 163 млн долларов против 3 млрд 22,2 млн в январе—октябре 2019-го.

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У луканомики — все больше тревожных симптомов.
 
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