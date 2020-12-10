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Стачка охватывает Белорусскую железную дорогу
Источник материала: Хартия'97
Стачка охватывает Белорусскую железную дорогу
К забастовке присоединяются рабочие все новых специальностей.
Вчера пришла в движение стачка железнодорожников, сообщает телеграм-канал
Встречаем человека, смело вышедшего на забастовку: Наумов Валерий, слесарь по ремонту подвижного состава, старший смены номер 2 Полоцкого вагонного депо.
Присоединяйтесь к стачечному составу! Двинем режим вместе! Жыве Беларусь!», — пишет телеграм-канал.
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К забастовке присоединяются рабочие все новых специальностей.
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