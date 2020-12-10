Источник материала: Хартия'97

Жена Саакашвили оказалась важным свидетелем по убийству чеченского командира в Берлине 10.12.2020, 11:30

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Она дает показания.

В Высшем земельном суде Берлина продолжается процесс по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в рамках которого важным свидетелем оказалась жена Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в публикации "Немецкой волны" .

В среду, 9 декабря, на суде выступали руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам. Одним из важных свидетелей берлинский следователь назвал жену бывшего президента Грузии Саакашвили Сандру Рулофс. В день убийства Рулофс была в Берлине, и Хангошвили планировал встречу с ней.

Немецким следователям, однако, не удалось уговорить Сандру Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону.

Содержание этого "достаточно длительного", по словам следователя, звонка в суде разглашено не было - как и вероятная цель встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром.

23 августа прошлого года в берлинском парке Кляйнер был застрелен гражданин Грузии и бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили.

В его убийстве обвиняют 55-летнего россиянина. Немецкие прокуроры не разглашают полное имя подозреваемого, называя его Вадим К., также он известен как Вадим С. В июне ему официально предъявили обвинение в убийстве.

По расследованию группы Bellingcat стало известно, что подозреваемого зовут Вадим Красиков. СМИ сообщили, что подозреваемый имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

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