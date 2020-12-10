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В Бресте из-за гололеда произошло несколько аварий. Коммунальщики уверяют, что ситуация контролируемая

10.12.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 10 декабря в Бресте из-за гололеда произошло несколько ДТП, сообщает «Виртуальный Брест».


Фото: Виртуальный Брест

На перекрестке улиц Махновича и Сальникова развернуло городской автобус. В районе областной больницы перевернулся грузовик.

С 6.00 работают 15 машин по обработке проезжей части пескосоляной смесью, сообщает городское ЖКХ.

«У каждой машины свой маршрут. В первую очередь обрабатываем наиболее опасные и сложные участки — путепроводы, мосты, магистральные улицы. Для посыпки тротуаров задействованы 120 дворников, дополнительно привлечен к этой работе участок по озеленению — 60 человек. В целом ситуация контролируемая», — уверяют коммунальщики.


Фото: Дорожный патруль

Фото: Дорожный патруль

Фото: Виртуальный Брест

 
Теги: Брест
 
 
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