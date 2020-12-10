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В Бресте из-за гололеда произошло несколько аварий. Коммунальщики уверяют, что ситуация контролируемая
Источник материала: Tut.by
Утром 10 декабря в Бресте из-за гололеда произошло несколько ДТП, сообщает
На перекрестке улиц Махновича и Сальникова развернуло городской автобус. В районе областной больницы перевернулся грузовик.
С 6.00 работают 15 машин по обработке проезжей части пескосоляной смесью, сообщает городское ЖКХ.
«У каждой машины свой маршрут. В первую очередь обрабатываем наиболее опасные и сложные участки — путепроводы, мосты, магистральные улицы. Для посыпки тротуаров задействованы 120 дворников, дополнительно привлечен к этой работе участок по озеленению — 60 человек. В целом ситуация контролируемая», — уверяют коммунальщики.
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В Бресте из-за гололеда произошло несколько аварий. Коммунальщики уверяют, что ситуация контролируемая
С 6.00 15 машин обрабатывают проезжую часть пескосоляной смесью.
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