Лукашенко: Успокаиваться нельзя, даже если за спиной вторая армия в мире

Источник материала: АФН

Минобороны Беларуси представило Лукашенко предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России.

"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России.

Предложения представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба ВС Александр Вольфович.