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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз
10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз, пишет газета
Как отмечается, данный закон был принят Палатой представителей Беларуси 28 октября. Совет республики одобрил его в конце ноября. После подписания закона Лукашенко ратификация соглашения со стороны Беларуси завершена.
Напомним, что
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Данный закон был принят Палатой представителей Беларуси 28 октября. Совет республики одобрил его в конце ноября. После подписания закона Лукашенко ратификация...
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