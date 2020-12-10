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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз

10.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз, пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, данный закон был принят Палатой представителей Беларуси 28 октября. Совет республики одобрил его в конце ноября. После подписания закона Лукашенко ратификация соглашения со стороны Беларуси завершена.

Напомним, что соглашение о взаимном признании виз министры иностранных России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей подписали 19 июня. Этот документ позволяет иностранцам посещать Россию по белорусской визе и наоборот. Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявлял летом, что механизм признания виз между Москвой и Минском заработает в конце 2020-го – начале 2021 годов.



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Данный закон был принят Палатой представителей Беларуси 28 октября. Совет республики одобрил его в конце ноября. После подписания закона Лукашенко ратификация...
 
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