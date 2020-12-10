Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз, пишет газета «Коммерсантъ» .

Как отмечается, данный закон был принят Палатой представителей Беларуси 28 октября. Совет республики одобрил его в конце ноября. После подписания закона Лукашенко ратификация соглашения со стороны Беларуси завершена.