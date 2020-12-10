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На мякине не проведешь: беларусы предпочитают наличные

10.12.2020 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доля жителей РБ, которые основной формой сбережений считают наличные средства, в ноябре 2020 года увеличилась до 34,8% с 29,8% в августе.

Такие данные приведены в исследовании Национального банка РБ «Инфляционные ожидания населения» за ноябрь текущего года. Правда, учитывая острый экономический и политический кризис в стране, это не так уж и много.

Количество сторонников наличных увеличилось за счет сокращения числа людей, которые предпочитают в качестве сбережений депозиты, недвижимость и даже золото.

А именно, в ноябре о своей приверженности вкладам в банках заявили только 8,9% опрошенных жителей страны. В августе, когда был проведен предыдущий опрос, таких было ненамного больше: 11,5%. В относительном выражении сокращение довольно значительное — около пятой части.

Доля сторонников недвижимости среди физических лиц в ноябре сократилась с 30% до 27%. Учитывая снижение цен на квартиры и дома, это тоже можно считать небольшим снижением.

Доля людей, которые предпочитаемой формой сбережений считают золото, драгоценные металлы и страхование (Нацбанк почему-то объединяет эти виды сбережений) снизилась до 17,9% с 18,5%. Возможно, это связано с падением цен на золото на мировом рынке.

В ноябре продолжился рост популярности ценных бумаг, доля сторонников которых увеличилась до 6,2% с 5,8% в августе. По-видимому, это связано с тем, что по валютным облигациям доход намного выше, чем по валютным депозитам.


Исследование Нацбанка выявило одну довольно странную особенность: доля жителей Беларуси, которые предпочитают для сбережений использовать иностранную валюту, за три месяца почти не изменилась: выросла, но всего до 84,8% с 84,2% в августе. Это очень странный результат, если учесть значительные закупки валюты населением, осуществленные в августе—сентябре.

Почти не изменилась за три месяца и доля людей, которые считают, что в настоящее время для сбережений является плохим. В ноябре данный параметр вырос до 59,1% с 59% в августе.

Все это указывает на то, что политический кризис оказывает довольно незначительное влияние на умонастроения жителей страны, за исключением доверия к банковским депозитам.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доля жителей РБ, которые основной формой сбережений считают наличные средства, в ноябре 2020 года увеличилась до 34,8% с 29,8% в августе.
 
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