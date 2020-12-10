Как утопающий за соломинку - как Лукашенко хватается за власть

Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание нужно сделать конституционным органом. И передать именно этому органу те полномочия, которых лишится президент.





Он также сказал, что члены этого собрания будут работать по пять лет, без зарплат, на общественных началах. И тут важно понимать, какие полномочия будут переданы этому органу и его руководителю. И кто будет тем самым руководителем, с новыми полномочиями, отобранными у президента.





По словам Лукашенко, он намерен созвать ближайшее заседание Всебелорусского народного собрания в январе-феврале 2021 года.





Настоящему Времени , почему Лукашенко предлагает подобные реформы и помогут ли они ему остаться у власти. Политолог Павел Усов рассказал, почему Лукашенко предлагает подобные реформы и помогут ли они ему остаться у власти.





— По вашему мнению, какую конструкцию может выстроить Лукашенко?





— Для него основная задача – это так поменять Конституцию и создать такие органы, в которых ничего не поменяется, то есть власть его никоим образом не будет ограничена.





И мы видим, что в последнее время он хаотически ищет формулу, при которой можно будет сманипулировать Конституцией таким образом, что фактически он остается у власти и в стране ничего не меняется, но вместе с тем создается иллюзия какой-то реформы, передачи каких-то полномочий какому-то органу.





Потому что Всебелорусское народное собрание – это было консультативным совещательным телом, которое даже не прописано в Конституции, использовалось исключительно для пропагандистских целей.





В 1995-1996 году это был механизм для изменения Конституции и антиконституционного захвата власти Лукашенко. Вот он хочет повторить этот сценарий, понимая, что политический кризис настолько глубокой, что без каких-то системных изменений его преодолеть нельзя.





Поэтому он выбирает абсолютно неадекватную формулу, которая будет напоминать в какой-то степени поздний Советский Союз, когда Всебелорусское народное собрание будет принимать решение, причем это собрание будет полностью назначаться с низов и будет принимать решения, резолюции, которые будут сведены сверху. А управлять процессами останется Лукашенко.





Возможно, в этой системе Лукашенко может быть избран этим съездом как секретарь Всебелорусского народного собрания, будет создан какой-то президиум или политбюро.





— То есть он себя видит во главе?





— Он может выполнять одновременно эти функции – как функцию президента, так и функцию председателя собрания. То есть в какой-то степени это может повторить сценарий Северной Кореи. Помимо того, что это должно укрепить и стабилизировать его личную власть, это еще может быть транзитом для передачи власти кому-то из его ближайшего окружения, а по факту кому-то из семьи.





— Россия говорит о необходимости конституционной реформы. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва поддерживает изменение белорусской Конституции. Такие изменения Россия поддержит?





— Мы не знаем, что было прописано или что было озвучено на встрече в Сочи. Возможно, какие-то формальные вопросы касались изменения Конституции, мы не знаем, насколько Россия глубоко требовала этих изменений. Возможно, одним из условий была конституционная реформа и уход Лукашенко в отставку. Но при каких условиях – мы также не знаем.





Возможно, такая манипуляция с Конституцией, введение Всебелорусского народного собрания в игру может быть формальной отставкой. Когда Лукашенко возглавит, скажем так, президиум Всебелорусского народного собрания,

для этого нужно изменить вообще полностью систему конституционную в Беларуси,

перетрансформировать и функции правительства, функции парламента, функции Всебелорусского народного собрания.





Потому что в этих условиях в принципе и парламент не нужен. Потому что если это повторяет те же схемы, которые существовали в Советском Союзе, то мы помним, что там никакого парламента как такового не было.





Поэтому здесь трудно озвучить или предположить, какая будет реакция Москвы.





Для них, я так думаю, для Кремля важно, чтобы Лукашенко как можно быстрее стабилизировал ситуацию, неважно, каким образом он это сделает – через террор, репрессии (по сути, Россия не осуждает эти репрессии и террор) или через какие-то формальные манипуляции Конституцией и введение Всебелорусского народного собрания как один из конституционных институтов.





Я думаю, для России не будет иметь значения.

Для России важно, чтобы в условиях этого процесса стабилизации или реформ были подписаны важные соглашения по интеграции.

Я думаю, что для Кремля это программа, стратегия максимум – чтобы в течение ближайшего времени Беларусь подписала все соглашения по программе углубленной интеграции.







