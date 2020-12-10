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ITA приступило к повторному анализу допинг-проб с Игр в Сочи
Источник материала: Партизан
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало процедуру перепроверки проб, взятых во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
"ITA по поручению Международного олимпийского комитета приступает к дальнейшему исследованию проб, собранных во время Игр 2014 года в Сочи. Целью является завершение программы повторного анализа, включая обработку полученных проб, до начала Олимпийских игр 2022 года в Пекине", — говорится в сообщении ITA.
ITA расширит программу повторного анализа на все виды спорта и страны, принимавшие участие в соревнованиях, и в качестве первого шага проведет повторное тестирование более половины от общего количества собранных проб.
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало процедуру перепроверки проб, взятых во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
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