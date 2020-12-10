В Минске в Яндекс Go появился тариф Грузовой с фургонами и грузчиками

Источник материала: Myfin

Фото: Яндекс Go

Стоимость поездок по новому тарифу в Минске начинается от 10 рублей. В нее входят 10 минут для погрузки и 10 минут для разгрузки, а также первые 45 минут и 15 километров пути. Например, в такую стоимость обойдется перевозка груза в маленьком кузове от ТРЦ «Град» до Сухаревской, 3. В среднем кузове поездка от ТЦ «Домашний очаг» до проспекта Победителей, 129 будет стоить примерно 13 рублей. Стоимость поездки известна заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Оплата дополнительного времени рассчитывается поминутно, а не по часам. Поэтому пользователи платят только за то время, сколько реально занимает доставка.

Вместе с грузовой машиной можно вызвать одного грузчика, чтобы он помог перенести тяжести. Эта опция находится в «Пожеланиях» к поездке, и за нее предусмотрена доплата. Единственное ограничение — каждый предмет должен весить не более 20 кг.

По тарифу «Грузовой» на заказы будут приезжать вместительные машины. Например Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, IVECO Daily, Renault Master, ГАЗель NEXT, Lada Largus. Минимальный размер грузовых отсеков машин с маленьким кузовом — 90 см в высоту, 100 см в ширину и 170 см в длину. Для автомобилей со средним кузовом — 150 см в высоту, 160 см в ширину и 260 см в длину. Размер кузова можно выбрать в приложении при заказе. В фургон могут поместиться много коробок с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита.

С апреля этого года в Яндекс Go также доступна услуга «Доставка», которая подходит для передачи небольших вещей и документов по городу.