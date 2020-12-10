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Украинский БТА Банк покупает белорусский предприниматель
Источник материала: Myfin
В конце ноября Национальный банк Украины получил пакет документов от гражданина Беларуси для согласования приобретения доли в БТА Банке (Киев), пишет interfax.by.
По данным Нацбанка Украины, на начало 2020 года акционером банка являлся казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, которому опосредованно принадлежали 100% уставного капитала банка через казахстанскую компанию «БТА банк».
По состоянию на 1 октября 2020 года БТА банк занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших на Украине банков.
В ноябре Ракишев сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан», что эта сделка идет еще с начала года.
«Но мы получили от Антимонопольного комитета Украины разрешение физлицу, гражданину Беларуси, на покупку 50% + 1 акция украинского БТА банка. Теперь ждем разрешения от Национального банка Украины. Нам обещают дать разрешение до конца года. Пока сделка структурирована частями, но вообще мы хотим все продать», - сказал Ракишев.
Что в итоге?
Ракишев напомнил, что в стратегии его компании - продать все банки - «дочки» БТА банка.
«У нас
было три банка: в Беларуси, на Украине
и в Киргизии. Когда БТА банк Казахстан
сдал свою лицензию головного банка и
стал компанией по работе с активами, мы
приняли для себя решение все дочерние
банки с лицензиями продать и поступательно
к этому идем. В прошлом году мы продали
БТА Киргизия. В этом году хотим до конца
года закончить сделку по БТА Украина.
И в следующем году, если все будет
нормально, стабилизируется ситуация в
Беларуси, мы хотим продать
Источник: Myfin.by
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