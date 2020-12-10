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Украинский БТА Банк покупает белорусский предприниматель

10.12.2020 12:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: kaznet.me

В конце ноября Национальный банк Украины получил пакет документов от гражданина Беларуси для согласования приобретения доли в БТА Банке (Киев), пишет interfax.by.

По данным Нацбанка Украины, на начало 2020 года акционером банка являлся казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, которому опосредованно принадлежали 100% уставного капитала банка через казахстанскую компанию «БТА банк».

По состоянию на 1 октября 2020 года БТА банк занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших на Украине банков.

В ноябре Ракишев сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан», что эта сделка идет еще с начала года.

«Но мы получили от Антимонопольного комитета Украины разрешение физлицу, гражданину Беларуси, на покупку 50% + 1 акция украинского БТА банка. Теперь ждем разрешения от Национального банка Украины. Нам обещают дать разрешение до конца года. Пока сделка структурирована частями, но вообще мы хотим все продать», - сказал Ракишев.

Что в итоге?

Ракишев напомнил, что в стратегии его компании - продать все банки - «дочки» БТА банка.

«У нас было три банка: в Беларуси, на Украине и в Киргизии. Когда БТА банк Казахстан сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. В прошлом году мы продали БТА Киргизия. В этом году хотим до конца года закончить сделку по БТА Украина. И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать БТА Беларусь. Хотя сейчас у нас на БТА Беларусь еще нет покупателя, ведем пока только переговоры», - пояснил Ракишев.


Источник: Myfin.by
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Антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому предпринимателю Николаю Воробью купить акции АО БТА Банк (Киев). Разрешение предусматривает приобретение...
 
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