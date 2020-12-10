Источник материала: UDF



Мария Шарапова







Мария Шарапова примерила ретро-бикини. Instagram.com/mariasharapova

«Мария, вы всегда были моим вдохновением. Этот образ – просто восторг!», «Дива», «Великолепная», «Дух захватывает!», «Самые красивые ноги мира!», «Икона стиля», «Горячая!», «Сказка», «Озорница!», «Не видел ничего очаровательнее этой улыбки», «Лучшая спортсменка и шикарная женщина», — прокомментировали пользователи Instagram.







Фигура Марии Шараповой изумила фанатов.Instagram.com/mariasharapova

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Самые красивые ноги мира!»: Мария Шарапова в ретробикини позагорала в саду Бывшая первая ракетка мира завершила спортивную карьеру, но осталась в отличной физической форме.

Бывшая первая ракетка мира завершила спортивную карьеру, но осталась в отличной физической форме. Мария сохранила красивую фигуру, вызывающую восхищение у фанатов. Шарапова поделилась кадром, на котором продемонстрировала свою стройность.Известную россиянку запечатлели в саду ее особняка в Лос-Анджелесе. Мария предстала в нежно-голубом купальнике с декоративными пуговицами. Инстадива выбрала ретрофасон – с бюстгальтером в виде спортивного топа и трусиками с завышенной талией. От жарких лучей солнца Шарапову спас платок из полупрозрачной ткани.Теннисистка сделала игривую завивку и легкий макияж, подчеркнувший ее естественную привлекательность. Мария с глянцевым журналом в руках позировала на шезлонге. Шарапова похвасталась плоским животиком и «бесконечными» ногами.Фанаты пришли в восторг от новых снимков звезды. Шарапову осыпали комплиментами.