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5 признаков того, что у вас началась депрессия

10.12.2020 12:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

5 признаков того, что у вас началась депрессия
Иллюстративное фото
С приходом осени многие из нас начинают чувствовать постоянную слабость, а подавленное настроение практически полностью перечеркивают редкие радостные моменты в течение дня. Но как определить, когда пора обратиться к врачу?

Каждую осень нам говорят о «депрессии». В народе считается, что это состояние нормальное для каждого человека в этот период. Но оно может быть опасно для здоровья. Рассказываем, как определить, что у вас депрессия.

Депрессия — штука коварная. О ней знают многие, но заметить это состояние у себя самого очень сложно. Раньше считалось, что депрессия в легкой форме — норма для организма. Тяжелые же формы этого заболевания известны еще со времен Древней Греции. Сегодня, однако, эта болезнь приобрела поистине огромные масштабы. Чаще всего ей страдают в юношеском возрасте и в зрелости — после 40 лет. Согласно статистике, распространенность депрессии среди молодых людей составляет от 15% до 40%.

Факторы развития этой болезни можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние факторы связаны с дефицитом в организме основных нейромедиаторов — серотонина, норадреналина и дофамина. Кроме того, повышает риск развития депрессивных состояний и сезонность климата: осенью, когда солнечного света на улице резко становится меньше, люди начинают испытывать недостаток витамина D и тепла, из-за чего временно портится настроение и возникает слабость и апатия. Эта форма депрессии называется сезонной.

Отличить депрессию от периода плохого настроения или различить тяжесть этого заболевания самому очень сложно. Для этого в любом случае необходимо обратиться к врачу. Однако есть несколько признаков, которые помогут понять, стоит ли вам идти скорее к психотерапевту или стоит подождать и понаблюдать за своим состоянием.

Первый признак — длительное подавленное настроение. Если вы чувствуете, что ваше плохое настроение не улучшается в течение двух и более недель — это должно стать тревожным звоночком. У всех нас в жизни бывают разные ситуации, которые долгое время не отпускают, но со временем эмоции от них постепенно сглаживаются. Но если вы постоянно чувствуете себя подавленным вне зависимости от событий в жизни — это уже симптом.


Следующий признак — это так называемое состояние ангедонии. Если вы здоровы, то в мире есть вещи, приносящие удовольствие. Например, вам может приносить счастье разговор с другом в любимом кафе за чашкой кофе. Но в состоянии ангедонии эти вещи перестают приносить вам радость — из вашей жизни исчезают эти «солнечные лучи».

Третий симптом депрессии — слабость. Упадок сил можно объяснить разными причинами — давление начальника из-за дедлайна, ссора с супругом или тяжелые физические нагрузки. Но, как правило, такие факторы вызывают кратковременную потерю сил, после чего они восстанавливаются и вы продолжаете жить. Во время депрессии состояние слабости и упадка сил преследует человека постоянно на протяжении длительного времени.

Четвертый симптом считается необязательным, но также указывает на психологическое расстройство. Он заключается в потере способности концентрироваться и принимать решения. Если раньше вы знали, что приготовите на завтрак и как будете добираться до работы, то в состоянии депрессии вы начинаете двигаться на автопилоте или впадаете в ступор.

Пятый симптом также дополнительный. При депрессии у человека могут возникать проблемы с аппетитом: больной может ощутимо прибавить в весе или, наоборот, сильно похудеть. Обычно такое проявляется на довольно запущенных стадиях заболевания, когда необходимо срочно обратиться к врачу.
 
 
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Факторы развития этой болезни можно разделить на внутренние и внешние.
 
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