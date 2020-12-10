Лукашенко решил одурачить Кремль

Источник материала: UDF



Фото: Наталия Губернаторова

«Сейчас в Беларуси запущена масштабная работа по проведению конституционной реформы. Надеемся, что она приведет к модернизации политического устройства страны и станет основой обретения общенационального согласия».

«Я так думаю - не знаю, поддержите ли вы или нет: Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития».

«Если мы снимем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать».

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Вместо этого в его планах — красочное политическое травести-шоу (мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков) и чисто формальное выполнение своих обязательств.Несколько дней назад сменщик знаменитогона посту курирующего постсоветское пространство замглавы МИДа РФтак высказался о ситуации в Беларуси в интервью ТАСС:Частично согласен с уважаемым Андреем Юрьевичем. «Масштабная работа по проведению конституционной реформы» в Беларуси действительно запущена — в том смысле, который вытекает из слова «запустение».На этой неделепоявился на встрече с работниками Столбцовской районной больницы и кокетливо заявил, что именно его собеседники должны определить контуры будущей реформы политического строя страны:Вы заинтригованы предлагаемым Лукашенко новым таинственным органом? И не мудрено. В абсолютном большинстве стран мира вместо всяких там пафосно звучащих «народных собраний» органами, «контролирующими главные направления развития» являются институт президентской власти, парламент и правительство.Но батька уверен, что для Беларуси подобная проторенная дорога точно не подходит:Формально передать - а реально оставить за собой. Вот к чему сводится план Лукашенко. Впрочем, Александр Григорьевич в данном случае не автор плана, а всего лишь подражатель, политик, пытающийся действовать по методу копипаста.Первым такую комбинацию еще в 1992 году провернул незаслуженно забытый сейчас «отец всех туркмен». Представ в образе желающего поделиться властью президента, он поставил над правительством и парламентом новый орган — состоящий из 2507 человек Халк Маслахаты, или Народный Совет. На практике такое «расширение народовластия» стало не очень убедительным прикрытием создания в стране строя, основанного на все возрастающей тоталитарной власти президента. Громоздкий Халк Маслахаты собирался как правило один-два раза в год и выполнял чисто декоративные функции.Точно такие же функции выполняет и созданное Лукашенко еще в 1996 году Всебелорусское народное собрание. Оно тоже состоит из 2500 членов (непорядок, Александр Григорьевич, куда делись еще семь человек?). Правда, собирается оно совсем редко — раз в несколько лет. Теперь Лукашенко собирается припудрить этот консультативный орган, сделать ему макияж и подтяжку лица — и, бинго, политические проблемы Беларуси решены!Все оппозиционно настроенные граждане заливаются громкими слезами раскаяния и клянутся в своей вечной любви такому демократичному Александру Григорьевичу. Москва тоже бьется в экстазе — выдает Лукашенко новый бессрочный кредит политического и экономического доверия. Так, что ли, получается?Нет, совсем не так. Положение Ниязова в 1992 году и положение Лукашенко в 2020 году самым кардинальным образом отличаются друг от друга. В силу причин, которые заслуживают отдельного подробного разбора, туркменское общество было готово к дальнейшему углублению деспотии. Белорусское общество бесконечно устало от своего совхозного варианта деспотии. Москва, которую в своем прежнем качестве первого секретаря республиканского ЦК Ниязов панически боялся, навсегда отстранилась от туркменских дел и предоставила местному президенту полную свободу действий. В случае с Беларусью Россия отстраняться от ее дел никоим образом не намерена.Короче, полностью добиться своих целей у Александра Лукашенко не получится. Его игра шита белыми нитками и никем не будет принята за чистую монету. Вопрос в другом: что именно может и будет делать Москва, столкнувшись с таким откровенным фарсом? Сейчас Россия находится в положении человека, который поручился за знакомого по кредиту и тут же обнаружил, что этот самый знакомый сбежал со всеми деньгами.Да, проблема Лукашенко состоит как раз в том, что он никуда сбегать не собирается, а цепляется за власть всеми конечностями. Но Россия уже платит по его кредитным счетам — не только и не столько деньгами, сколько своей репутацией и ухудшением отношения жителей Беларуси к нашей стране. «Удовольствием» от просмотра затеянного Лукашенко травести-шоу такие затраты никоим образом не окупаются.